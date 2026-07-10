현대차증권·현대차, 신규 계좌 개설 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 현대차증권이 10일 현대차와 신규 계좌 개설 이벤트를 열었다.
- 10월 9일까지 계좌 개설·승용차 계약 고객에 혜택을 준다.
- 투자지원금과 차량 계약금 10만원 할인, 추가 상품권도 준다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 현대차증권은 현대차와 함께 오는 10월 9일까지 신규 계좌 개설 이벤트를 진행한다고 10일 밝혔다.
현대차증권은 이벤트 기간 현대차증권 계좌를 최초 개설하고 현대자동차 승용 차량을 계약한 고객에게 투자 지원금과 차량 계약금 할인 혜택을 제공할 예정이다.
투자지원금은 '플러스 금융상품권' 3만원권 및 현대차증권 거래 수수료 3개월 할인이며, 차량 계약금은 10만원 할인 혜택이 주어진다. 단 트럭, 버스, 캐스퍼, 영업용 차량은 대상에서 제외되며 자세한 요건은 이벤트 페이지를 통해 확인할 수 있다.
플러스 금융상품권은 현대차증권에서 국내외 주식, 펀드, 개인형퇴직연금(IRP) 등 다양한 금융상품에 투자할 수 있는 현대차증권의 온라인 금융상품권 서비스다. 이벤트 기간 현대차증권 계좌를 최초 개설한 선착순 5천명에게는 '플러스 금융상품권' 5000원권이 추가로 지급된다.
김재정 현대차증권 WM사업실장 상무는 "이번 이벤트는 금융과 모빌리티를 아우르는 실질적인 혜택을 제공하기 위해 현대자동차와 함께 마련했다"며 "앞으로도 현대차증권은 고객의 다양한 라이프스타일을 반영한 고객 중심적 이벤트를 지속 선보이겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com