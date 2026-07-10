우리투자증권, 발행어음형 상품 전 구간 증권사 최고 수준 금리 제공

AI 핵심 요약beta
- 우리투자증권은 10일 예금자보호 발행어음형 상품 금리를 최대 0.5%p 인상했다
- 정기예금·월이자지급식 등 주요 정기예금 금리를 최고 연 3.8% 수준으로 올렸다
- CMA Note 등 수시입출식 상품도 최대 0.5%p 인상하고 예금자보호 한도 1억원을 유지했다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 우리투자증권은 10일 예금자보호가 적용되는 발행어음형 상품의 금리를 최대 0.5%포인트 인상한다고 밝혔다.
우리투자증권에 따르면 1년(365일) 만기 거치식 정기예금은 개인고객, 세전 기준 연 3.7%로 상향됐으며, 비대면 채널을 통해 가입하는 고객에게는 0.1%p의 우대금리가 추가 적용돼 최고 연 3.8%(개인, 세전)의 금리를 제공한다.
270~364일 만기 정기예금 금리는 개인고객, 세전 기준 기존 연 3.1%에서 연 3.6%로 가장 큰 폭인 0.5%p 인상이 이뤄졌다. 월이자지급식 정기예금 역시 같은 구간에서 개인고객, 세전 기준 연 3.0%에서 3.5%로 0.5%p 인상됐다.
수시입출식 상품 및 회전복리정기예금 등 주요 수신상품의 금리도 인상한다. 수시입출식 상품인 CMA Note(발행어음형)는 전 구간 최대 0.45%p, CMA(어음관리계좌)는 최대 0.5%p 인상됐으며, 우리WON CMA Note 역시 0.4%p 상향 조정됐다.
해당 발행어음형 정기예금 및 수시입출식 상품은 예금자보호법에 따라 우리투자증권의 다른 예금자보호 대상 상품과 합산해 1인당 원금과 소정의 이자를 포함해 최대 1억원까지 보호된다.
우리투자증권 관계자는 "시장금리와 고객의 자산관리 수요를 반영해 금융상품의 금리 경쟁력을 강화했다"며 "시장 상황과 회사 조달여건을 종합적으로 고려해 운영되는 만큼 경쟁력 있는 금리 혜택을 통해 차별화된 금융서비스를 확대해 가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com