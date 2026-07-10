신한투자증권, 31일까지 'SOL LINK' 계좌 출시 기념 특판 상품 4종 판매

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권은 10일 통합계좌 SOL LINK 출시를 기념해 특판 금융상품 4종 판매를 시작했다.
- 이 특판은 신한 슈퍼SOL에서 SOL LINK 계좌를 새로 개설한 고객을 대상으로 최대 1000만원까지 가입 가능하다.
- 특판 상품은 RP·채권·발행어음·DLB로 구성됐으며 판매 기간은 31일까지로 한도 소진 시 조기 종료된다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한투자증권은 10일 은행 거래와 증권 투자를 하나의 계좌로 이용할 수 있는 통합계좌 'SOL LINK' 출시를 기념해 특판 금융상품 4종을 판매한다고 밝혔다.
신한투자증권에 따르면 이번 특판은 신한금융그룹의 통합 금융 플랫폼인 신한 슈퍼SOL에서 SOL LINK 계좌를 새롭게 개설한 고객을 대상으로 한다.
특판 상품은 ▲RP 세전 연 3.5%(91일물) ▲채권 세전 연 4.43%(AA-, 만기 2026.09.03) ▲발행어음 세전 연 3.7%~3.8%(6·12개월물) ▲DLB 세전 연 3.7%(3개월물, 상환 조건 충족 시) 등 총 4가지다.
특판 상품은 모두 신한 슈퍼SOL 앱에서 가입할 수 있으며, 상품별로 최대 1000만원까지 가입 가능하다. 판매 기간은 오는 31일까지이며 한도 소진 시 조기 종료될 수 있다.
신한투자증권 관계자는 "SOL LINK 계좌 고객들이 상대적으로 낮은 위험부담으로 손쉽게 첫 투자를 경험할 수 있도록 다양한 특판 상품을 마련했다"며 "신한 슈퍼SOL 앱에서 원스톱으로 간편하게 가입할 수 있는 만큼 많은 고객들의 성원을 기대한다"고 말했다.
신한투자증권은 특판 상품 외에도 세전 연 2.50~3.65%의 금리를 제공하는 수시형/약정형 발행어음 상품도 신한 슈퍼SOL과 신한 SOL증권 앱에서 판매하고 있다.
rkgml925@newspim.com