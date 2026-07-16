목요일·음력 6월 3일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 7월 16일(목요일·음력 6월 3일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 바람이 부는 언덕에서 울먹일 수 있겠다.
72년생 : 묵언 수행하는 심정으로 맞이해야 하겠다.
84년생 : 주변의 눈치를 봐야 하겠다.
96년생 : 스스로 돌아봐야 할 때가 오겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 인생의 동반자를 찾을 수 있겠다.
73년생 : 바람을 따라, 물을 따라 흘러가야 하겠다.
85년생 : 어렵던 일들이 순조롭게 풀려가겠다.
97년생 : 대립하지 말고 화합하는 것이 좋겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 좋은 일을 시작하겠다.
74년생 : 하던 일에서 대박이 날 수 있겠다.
86년생 : 호흡하면서 가는 것이 좋겠다.
98년생 : 좋은 기회가 찾아오겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 좋은 소식이 있겠다.
75년생 : 재물이 모여드는 형국이 되겠다.
87년생 : 일에만 전념하는 것이 좋겠다.
99년생 : 곤혹스러운 일로 어려움을 당하겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 도움을 청하면 도움 받겠다.
76년생 : 이익이 생길 수 있겠다.
88년생 : 준비한 대로 좋은 결과가 있겠다.
00년생 : 내용과 결과가 모두 좋겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 여유를 가지는 것이 좋겠다.
77년생 : 다시 나를 버리는 것이 필요하겠다.
89년생 : 상대방 입장을 존중하는 것이 좋겠다.
01년생 : 새롭게 관계를 정립할 필요가 있겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 자기 입장만을 고집하면 탈이 나겠다.
78년생 : 지금은 버리는 것이 가장 좋은 길이겠다.
90년생 : 멀리서 좋은 소식이 들려오겠다.
02년생 : 그리운 사람을 붙잡고 웃어 볼 일이 생기겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 생각보다 더 큰 이익이 생기겠다.
79년생 : 시간이 모든 것을 해결해 주겠다.
91년생 : 상대방 입장을 존중해야 하겠다.
03년생 : 다시 돌아볼 수 있는 것이 행복이겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 주변에서 도움을 주는 사람들이 있겠다.
80년생 : 돈 잃고 외양간 고치는 격이겠다.
92년생 : 문제는 나 자신에게 있겠다.
04년생 : 간절하게 원했던 일을 이룰 수 있겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 새로운 사람을 만나 좋은 소식을 듣겠다.
81년생 : 말도 조심, 행동도 조심, 생각도 조심해야 하겠다.
93년생 : 처음부터 다시 시작하는 것이 좋겠다.
05년생 : 잠든 사이에 일이 벌어질 수 있겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 아랫사람을 사랑하는 것이 우선이겠다.
82년생 : 시간이 지나가야 해결되겠다.
94년생 : 지금 잡는 것이 좋겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 베푼 만큼 얻음도 크겠다.
83년생 : 싸우면 서로 손해만 보겠다.
95년생 : 지금부터 새롭게 시작하겠다.