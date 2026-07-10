'동궁', 궁의 저주 휘말린 인물들 공개…압도적 연기 시너지 예고

AI 핵심 요약beta
- 넷플릭스가 10일 시리즈 '동궁' 2차 스틸을 공개했다
- 궁을 뒤덮은 저주와 귀의 세계를 배경으로 구천·생강·왕 등 인물들이 긴장감을 더했다
- 곽동연·장영남 등 왕실 인물들의 서사도 예고된 '동궁'은 17일 넷플릭스에서 공개된다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 시리즈 '동궁'이 궁을 뒤덮은 저주와 비밀의 중심에 선 인물들의 모습을 담은 2차 보도스틸을 공개했다.
귀(⻤)의 세계를 넘나드는 능력을 가진 구천(남주혁)과 비밀을 간직한 궁녀 생강(노윤서)이 왕(조승우)의 부름을 받고 동궁에 깃든 저주를 파헤치면서 벌어지는 이야기인 넷플릭스 시리즈 '동궁'이 남주혁, 노윤서, 조승우부터 곽동연, 장영남, 태인호, 황영희, 홍서준, 이홍내까지, 대체 불가 존재감을 지닌 배우들의 활약을 예고하는 2차 보도스틸을 공개했다. 스틸 한 컷만으로 시선을 압도하는 믿고 보는 배우들의 연기 앙상블이 뜨거운 관심을 모은다.
공개된 보도스틸 속 궁의 저주와 얽힌 인물들의 면면이 흥미를 자극한다. 먼저 귀의 세계에 입성한 구천의 혼란스러운 얼굴과 귀신의 음성을 듣고 있는 생강의 모습이 시선을 사로잡는다. 구천이 목격한 귀신의 실체가 무엇일지 궁금증을 자극하는 가운데, 생강의 귀에 무언가를 속삭이는 귀신의 기괴한 모습은 이들에게 일어날 심상치 않은 사건을 예고한다. 한편, 불당을 찾은 왕의 눈빛엔 복잡한 감정이 읽힌다. 구천과 생강을 궁으로 불러들인 그가 저주의 실마리를 풀 수 있을지 귀추가 주목된다.
또 다른 스틸 속 저주를 마주한 궁의 인물들 또한 호기심을 높인다. 왕실 사람들인 세자(곽동연)와 대비(장영남), 익상군(태인호), 숙빈 최씨(황영희)가 동궁에서 일어나는 연이은 죽음에 어떤 반응을 보일지 궁금증을 자극한다. 여기에 왕의 곁을 지키는 김상선(홍서준), 대비의 부름으로 궁에 들어온 박수무당(이홍내)의 활약도 기대를 불러일으킨다. 이들 각각의 서사가 궁의 저주와 비밀에 어떻게 얽혀들어 갈지 궁금해진다.
독보적인 세계관과 서사, 배우들의 시너지가 기대를 모으고 있는 '동궁'은 오는 17일 오직 넷플릭스에서 만날 수 있다.
moonddo00@newspim.com