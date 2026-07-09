루네이트, 10개월 만의 컴백…22일 미니 4집 '오프 더 그리드' 발매

AI 핵심 요약beta
- 루네이트가 9일 오는 22일 미니 4집을 발표한다고 밝혔다.
- 이번 앨범은 싱글 '로스트' 이후 10개월 만의 신보이자 약 2년 만의 미니앨범이다.
- 루네이트는 새 앨범 발매와 함께 8월 두 번째 유럽 투어에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 루네이트(LUN8)가 약 10개월 만에 새 앨범으로 컴백한다.
9일 소속사 판타지오는 루네이트가 오는 22일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 미니 4집 '오프 더 그리드(Off the Grid)'를 발매한다고 밝혔다.
'오프 더 그리드'는 지난해 9월 공개한 두 번째 싱글 '로스트(LOST)' 이후 약 10개월 만에 선보이는 신보다. 미니앨범으로는 2024년 8월 발매한 '어웨이크닝(AWAKENING)' 이후 1년 11개월 만의 컴백이다.
컴백 소식과 함께 지난 8일 첫 번째 커밍순 티저도 공개됐다. 청량한 초록빛 배경 위에 새롭게 바뀐 루네이트의 로고와 멤버 진수, 카엘, 타쿠마, 준우, 이안, 유우마의 이름이 패치 형태로 담겨 새 앨범에 대한 기대감을 높였다.
루네이트는 지난해 데뷔 후 첫 유럽 투어를 성공적으로 마친 데 이어 오는 8월 10일 폴란드 바르샤바를 시작으로 7개국 8개 도시를 도는 두 번째 유럽 투어를 개최하며 글로벌 활동을 이어갈 예정이다.
한편 루네이트는 2023년 6월 데뷔한 보이그룹으로 '슈퍼 파워', '와일드 하트', '로스트' 등을 발표하며 국내외 팬들과 만나왔다.
moonddo00@newspim.com