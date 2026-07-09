창원시장, 경남경제 포럼 참석…미래 산업 대응 전략 논의

AI 핵심 요약beta
- 창원시는 9일 경남경제포럼을 열어 미래 산업 대응 논의했다.
- 포럼에서 지역 기업 100여명과 기술 발전 영향과 대응 전략을 점검했다.
- 강기윤 시장은 제조업 기반으로 미래 산업 선제 대응과 기업 지원 확대를 강조했다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 인공지능 등 미래 산업 변화에 대응하기 위한 경남 창원지역 기업들의 경쟁력 강화 방안을 논의하는 자리가 마련됐다.
창원시는 강기윤 시장이 9일 창원상공회의소에서 열린 경남경제포럼에 참석해 지역 경제인들과 미래 산업 흐름을 공유하고 기업 경쟁력 강화 방향을 논의했다고 밝혔다. 이번 포럼에는 지역 기업 대표와 임원 등 100여 명이 참여했다.
포럼은 '우리 곁에 온 미래 산업'을 주제로 기술 발전이 산업 전반에 미치는 영향과 지역 기업의 대응 전략, 성장 방향을 살펴보기 위해 기획됐다. 참석자들은 강연과 질의응답 등을 통해 미래 산업 구조 변화와 기업 경영 환경 변화를 점검했다.
강연은 성균관대학교 김범준 교수가 맡았다. 김 교수는 미래 산업의 주요 흐름과 기술 발전이 기업 경영 전반에 미치는 영향을 설명하고, 급변하는 경영환경에서 필요한 기업 경쟁력과 대응 전략을 제시했다.
강기윤 시장은 취임 후 처음으로 지역 경제인들과 공식적으로 마주한 자리에서 "창원의 제조업 경쟁력을 기반으로 미래 산업 변화에 선제 대응해야 한다"면서 "지역 기업이 급변하는 산업환경에 유연하게 대응하고 성장할 수 있도록 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com