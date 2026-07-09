韓총리 "격변의 시대…공공부문 AI 전환 본격화 및 산업전환 고용 충격 최소화"

AI 핵심 요약beta
- 한성숙 국무총리는 9일 국가정책조정회의에서 AI 전환·산업전환에 따른 고용 충격 최소화 필요성을 강조했다.
- 정부는 AI 민주정부 실현 위해 연말까지 47개 중앙행정기관에 온-AI를 도입하고 핵심 공공데이터 100종을 개방해 행정 혁신과 일자리 전환 대응에 나서겠다고 밝혔다.
- 국제항공안전평가와 호우 대처를 앞두고 범정부 안전 관리 체계 점검을 주문하며 직업 교육 확대와 사회적 대화로 청년과 노동자 보호에 힘쓰겠다고 했다.
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"오늘도 많은 비 예보…현장 대응 체계 재확인 바란다"
[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한성숙 국무총리는 9일 "지금 우리는 AI(인공지능) 전환은 물론 인구 구조의 변화와 기후 위기까지 동시에 진행되는 격변의 시대에 살고 있다"며 정부의 AI 전환과 산업전환에 따른 고용 충격 최소화 정책 필요성을 강조했다.
한 총리는 이날 정부서울청사에서 제11회 국가정책조정회의를 열고 "이러한 변화는 위기이기도 하고 또 기회이기도 하다. 정부는 변화 속에서 새로운 가능성을 만들어내고 불안과 위험은 선제적으로 관리해 가겠다"며 이같이 밝혔다.
그러면서 "각 부처는 이번 논의가 회의장에서 끝나지 않고 실행 계획을 구체화하고 속도감 있게 추진해 주시길 바란다"고 주문했다.
한 총리는 먼저 행정안전부의 AI 민주정부 실현 전략과 관련해 "AI 민주 정부는 AI 시대에 걸맞게 국민이 주인이 되고 국민과 함께 만들어가는 유능하고 친절한 정부"라며 "AI 기반의 행정 내부 업무 시스템인 온-AI를 연말까지 47개 중앙행정기관에 확대 도입해 공공 부문 AI 전환을 본격화할 계획"이라고 소개했다.
아울러 "기업과 국민의 수요가 많고 활용도가 높은 핵심 공공 데이터 100종을 중심으로 누구나 활용하기 쉽도록 지속적으로 개방해 가겠다"며 "단순하고 반복적인 업무는 AI를 통해 줄여 나가서 공직자들은 주권자인 국민의 삶을 위한 본질적인 일에 더 집중할 수 있는 환경을 만드는 데 집중하겠다"고 부연했다.
정부는 AI 전환 및 탄소중립 이행 등 산업전환에 맞춰 노동시장이 재편될 것으로 전망되는 가운데, 고용충격을 줄이기 위해 산업전환 고용안정 기본계획을 마련했다.
한 총리는 해당 계획을 두고 "산업전환에 대비해 고용 충격을 최소화하고 새로운 일자리 기회를 살리기 위해 정부가 처음으로 마련하는 기본 계획이다. 향후 업종별, 분야별 후속 대책의 출발점이 될 것"이라며 "먼저 산업과 일자리 전환의 신호를 놓치지 않고 선제적으로 대응하기 위해서 한국형 AI 노출 지수를 개발하여 상시적인 모니터링 체계를 구축하겠다"고 밝혔다.
또 "전환의 당사자들이 변화에 적응할 수 있도록 국민 내일배움카드 등 직업 교육 지원을 확대하고, 노동자와 기업·지역이 모두 함께 참여하는 사회적 대화를 통해 해법을 찾아가겠다"며 "특히 청년들이 변화의 충격을 떠안는 세대가 아니라 새로운 시대의 주역이 되도록 정부가 뒷받침하겠다"고 강조했다.
국제항공안전평가를 위한 범정부 합동 대응 방안의 경우 한 총리는 "우리나라는 지난 2008년 국제민간항공기구의 항공 안전 평가에서 세계 최고 수준의 평가를 받은 경험이 있다"며 "연말에 18년 만에 받게 되는 이번 평가는 우리 항공 안전 체계의 현 실태를 국제 기준에 따라 다시 점검받는 중요한 기회가 될 것이다. 국토부를 중심으로 국방부, 소방청, 해경청 등 관계 기관은 제도 정비부터 사고 예방, 현장 관리와 사후 대응까지 안전 관리 체계 전반을 빈틈없이 살펴 모두가 안심할 수 있는 항공 현장을 만들어 주시기 바란다"고 당부했다.
한편 한 총리는 호우 대처 상황과 관련해 "오늘도 역시 많은 비가 예보되어 있다. 재난 대응은 무엇보다도 선제적인 조치와 현장에서의 실행이 중요하다"며 "행안부 등 관계부처와 지방 정부는 추가적인 피해 우려가 큰 지역을 중심으로 소관 시설과 현장 대응 체계를 다시 한 번 확인 바란다"고 주문했다.
sheep@newspim.com