이동석 충주시장 "선택과 집중으로 미래사업 속도…체감행정 구현"

AI 핵심 요약beta
- 이동석 충주시장이 9일 첫 현안회의를 열어 시정 방향을 밝혔다
- 정부 예산 확보 위해 선택과 집중 전략과 실효성 중심 행정을 주문했다
- 미래 신산업·원도심 활성화 등 과제를 논의하며 글로벌 시야와 창의적 기획을 강조했다
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[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 이동석 충주시장이 취임 직후 첫 현안 점검 회의를 열고 2027년 정부 예산 확보를 위한 신규 사업 발굴과 '선택과 집중' 전략을 강조하며 시정 운영의 방향을 제시했다.
한정된 재원 속 실효성 중심 행정으로 시민이 체감할 수 있는 성과를 내겠다는 구상이다.
이 시장은 9일 시청에서 열린 첫 현안 점검 회의에서 '미래 도시, 젊은 충주' 비전을 공유하고 주요 사업 추진 상황을 점검했다.
회의에서는 미래 신산업 육성, 전통시장 중심 원도심 활성화, 세대별 건강 관리, 재난·재해 대응 기반 구축 등 지역 안정과 성장 기반 마련을 위한 과제가 논의됐다.
이 시장은 "성과와 책임이 분명한 조직을 만들겠다"며 "공직사회가 민선 9기 충주를 함께 만들어 가는 동반자가 돼야 한다"고 했다.
이어 "지자체 간 경쟁이 갈수록 치열해지는 만큼 선택과 집중을 통해 실효성 높은 사업에 역량을 모아야 한다"며 "관행에 얽매이지 않는 창의적 시각으로 미래 사업을 기획하라"고 주문했다.
특히 그는 "충주의 시야를 국내에 머물지 않고 세계로 넓혀야 할 시점"이라며 "미래 먹거리 산업을 기다리기보다 적극적으로 찾아 나서야 한다"고 강조했다.
baek3413@newspim.com