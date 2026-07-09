전북자치도, 2회 추경 11조8201억원 편성…5761억원 증액

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- 전북특별자치도가 9일 11조8201억원 규모 2차 추경안을 도의회에 제출했다.
- 정부 추경·공모사업·필수사업 반영과 지방세 재추계·세출 구조조정·지방채 1500억원으로 재원을 확보했다.
- 민생·복지·교통·농어촌 지원 등 주요 사업을 확대하고 민선 9기 공약은 내년 본예산부터 단계적으로 추진하기로 했다.
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생계급여·농어민 공익수당 등 필수사업 확대…1500억원 지방채 발행
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 민생 안정과 정부 추경 연계사업, 필수 재정수요를 반영한 2026년도 제2회 추가경정예산안을 총 11조8201억원 규모로 편성해 도의회에 제출했다고 9일 밝혔다.
이번 추경안은 기정예산 11조2440억원보다 5761억원(5.1%) 증가한 규모로 일반회계는 5272억원 늘어난 9조8409억원, 특별회계는 106억원 증가한 1조1236억원, 기금은 383억원 늘어난 8556억원으로 편성됐다.
도는 "정부 4월 추경, 중앙부처 공모사업 선정, 국비 내시 변경에 따른 지방비를 적기에 반영하고 본예산 편성 당시 재원 부족으로 미반영했던 필수사업을 우선 편성하는 데 중점을 뒀다"고 설명했다.
민선 9기 핵심 공약은 기본계획 수립과 타당성 조사 등 사전 절차가 필요한 사업을 중심으로 일부 반영했으며 본격적인 재정투자는 사업별 타당성과 재정 여건을 종합적으로 검토해 내년도 본예산부터 단계적으로 추진할 계획이다.
도는 부동산 경기 침체와 소비 둔화 영향으로 취득세와 지방소비세 등 자체 세입 여건이 여전히 어려운 상황을 고려해 지방세 재추계, 세외수입 발굴, 세출 구조조정을 통해 재원을 확보했다.
부족한 재원은 1500억원 규모의 지방채 발행으로 충당하기로 했다.
이번 지방채는 신규사업 확대가 아닌 정부 정책의 적기 이행과 민생·복지 분야 필수사업 추진을 위한 재원으로 활용된다.
도의 예산 대비 채무비율은 올해 말 기준 8.63%로 전국 시·도 평균 14.6%보다 낮은 수준이며 향후 세입 여건이 개선되면 지방채를 우선 상환해 재정 건전성을 유지할 방침이다.
주요 편성사업으로는 정부 추경 대응을 위해 무기질 비료 가격안정 지원 40억원, 사회연대경제 청년 일경험 시범사업 10억원, 대중교통비 환급 지원 11억원을 신규 반영했다.
중앙부처 공모사업과 국비사업에는 농어촌 기본소득 시범사업 464억원, 전북권역 재활병원 건립 98억원, 구석구석 문화가 있는 날 3억원을 편성했다.
민생·복지 분야는 생계급여 132억원, 주거급여 32억원, 농어민 공익수당 319억원, 재난관리·재해구호기금 전출금 237억원을 증액해 도민 생활 안정과 재난 대응 기반을 강화했다.
또 시외·시내·농어촌버스 재정지원 71억원, 도청 종합상황실 회의 생중계시스템 구축 1억8000만원, 무주 트레일러닝 국제대회 개최 지원 2억원 등을 반영해 시급한 도정 현안 해결에도 재정을 집중했다.
이원택 전북지사는 "이번 추경은 어려운 재정 여건 속에서도 도정의 연속성을 유지하면서 민생과 필수사업을 우선 반영하는 데 초점을 맞췄다"며 "민선 9기 공약도 내년 본예산부터 단계적으로 추진하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com