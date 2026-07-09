충북교육청 '온지성실 대입 박람회' 개막…100여개 대학 참여·맞춤 상담

AI 핵심 요약beta
- 충북교육청은 9일 청주대에서 2027 대입 박람회를 열었다
- 전국 100여개 대학과 진학지원 기관이 참여해 현장 상담을 진행했다
- 1대1 맞춤 상담이 1분 만에 마감되는 등 공교육 무료 진학 상담 호응이 컸다
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육청이 주최한 대입 박람회가 청주에서 개막해 학생·학부모 발길이 이어졌다.
공교육 중심 맞춤형 진학 지원을 앞세운 이번 행사에는 전국 주요 대학이 참여해 현장 상담 열기가 달아올랐다.
충북교육청은 9일 청주대학교 석우문화체육관에서 '온지성실 충북교육 2027 대입 박람회'를 개막했다.
박람회는 오는 10일 오후 5시까지 이틀간 열린다.
이번 행사는 공교육 중심의 대입 지원을 강화하고 학생과 학부모에게 정확한 진학 정보를 제공하기 위해 마련됐다.
전국 100여 개 대학과 충청권 전문대학, 한국전문대학교육협의회 진학지원센터, 한국장학재단 등이 참여해 상담 부스를 운영한다.
대학별 부스에서는 입학사정관들이 전형 방식과 모집요강, 전년도 입시 결과 등을 설명하며 학생·학부모와 상담을 진행했다.
별도 공간에서는 충북교육청 대입지원단 소속 상담교사 30명이 참여한 1대1 맞춤형 상담도 진행됐다.
상담교사들은 학교생활기록부와 모의평가 성적 등을 토대로 학생부종합전형 대비 전략, 면접 준비 방법, 수능 학습법 등을 안내했다.
해당 상담은 사전 신청이 접수 시작 1분 만에 마감될 정도로 관심이 높았으며, 현장 접수 상담도 이어졌다.
참가자들은 공교육에서 제공하는 무료 진학 상담을 통해 대학별 입시 정보를 보다 정확히 이해하는 데 도움이 됐다는 반응을 보였다.
충북교육청은 청주시 외 지역 학생들의 참여를 돕기 위해 60여 대의 셔틀버스를 운행했다.
윤건영 교육감은 "대학 진학은 단순히 성적에 따라 결정되는 것이 아니라 자신의 성장 과정을 돌아보고 앞으로의 삶을 설계하는 과정"이라며 "이번 박람회가 학생들이 자신의 강점과 가능성을 확인하고 진로를 구체화하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
baek3413@newspim.com