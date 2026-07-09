경기도, 경기융합타운 내 '경기정원' 10일 개방...110년 측백나무 눈길

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 경기융합타운 녹지 '경기정원'을 10일 전면 개방했다
- 경기정원은 친환경 설계로 태양광 발전으로 연간 사용전력 이상을 자체 생산하는 열린 정원이다
- 평화연못 등 다양한 시설과 110년 수령 경기측백나무를 포함해 풍성한 녹지를 조성했다
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 수원 광교신도시 경기융합타운에 조성한 녹지공간인 '경기정원'을 오는 10일 전면 개방한다고 9일 밝혔다.
경기정원은 경기도청 신청사를 비롯해 경기도서관, 경기도의회, 경기도교육청, 경기주택도시공사, 한국은행 경기본부, 경기신용보증재단 등이 입주한 경기융합타운의 대표적인 열린 정원이다.
총 3만 2700㎡ 규모로 조성된 경기정원은 탄소 저감과 기후변화 대응을 고려해 연간 사용 전력 이상을 태양광 발전으로 자체 생산하는 친환경 공간으로 설계됐다.
정원 내에는 여름철 물놀이가 가능한 수경시설인 '평화연못'과 경관형 수경시설 '물보라길', 태양광 쉼터, 어린이놀이터, 맨발걷기 황토길, 잔디광장 등 다양한 휴식·여가 시설이 마련됐다.
도는 교목 605주, 관목 3만 7000여 주, 초화류 10만 본 이상을 심어 법정 기준보다 1.6배 이상 풍성한 녹지를 구축했다. 아울러 경기도 내 31개 시·군의 상징나무를 한곳에 모아 조성한 공간도 눈길을 끈다.
특히 정원 중심부에는 110년이 넘는 역사를 지닌 '경기측백나무'가 자리 잡았다. 이 나무는 과거 서울 광화문 앞 의정부(議政府) 터에 경기도청사가 건립될 당시 심어진 것으로 추정되는 상징목이다. 지난 2018년 서울시로부터 무상 양여받아 수원 광교역사박물관에서 생육 관리를 거친 뒤 올해 2월 말 경기정원으로 최종 이식됐다. 수령은 약 110년, 높이 13m, 직경 70cm에 달한다.
경기도는 여름철 물놀이형 수경시설을 안전하게 운영하는 한편 계절별 수목과 화초류를 지속해서 관리해 사계절 아름다운 정원 경관을 유지할 계획이다. 또 보행로와 화장실 등 편의시설 관리와 시설물 안전 점검도 상시 진행할 방침이다.
1141world@newspim.com