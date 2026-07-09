전북 고창 구시포·동호해수욕장 10일 개장

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- 전북 고창군은 구시포·동호해수욕장을 10일부터 40일간 개장해 여름 피서객을 맞이한다고 9일 밝혔다.
- 군은 샤워장·화장실 보수와 환경정화에 이어 안전요원·해상순찰·유관기관 협조체계를 구축해 피서객 안전관리를 강화했다.
- 구시포·동호해수욕장에서는 모래찜·미술활동 무료 심리분석 등 해양치유 프로그램을 운영해 색다른 관광 콘텐츠를 선보일 예정이다.
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모래찜·무료 심리분석 등 해양치유 프로그램 운영…가족 단위 체험형 관광 콘텐츠 확대
[고창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 고창군은 구시포·동호해수욕장을 오는 10일부터 내달 18일까지 40일간 개장해 본격적인 여름철 피서객 맞이에 나선다고 9일 밝혔다.
군은 개장에 앞서 샤워장과 화장실 등 주요 편의시설을 정비하고 해리면과 상하면 일원에서 환경정화 활동을 실시하는 등 쾌적한 해수욕장 조성을 마쳤다.
피서객 안전을 위해 전문 안전관리요원 8명을 배치하고 수상오토바이와 고무보트를 활용한 해상순찰을 운영한다. 또 소방과 해양경찰의 협조체계를 구축해 해양사고와 각종 긴급상황에 신속하게 대응할 계획이다.
동호해수욕장은 4㎞가 넘는 백사장과 완만한 해변 경사를 갖춰 어린이를 동반한 가족 단위 관광객이 즐겨 찾는 명소다. 구시포해수욕장은 아름다운 서해 낙조를 감상할 수 있는 대표 관광지로 사진작가와 관광객들의 발길이 이어지고 있다.
고창군은 올해 해양치유 특화 프로그램의 하나로 구시포·동호해수욕장에서 모래찜 체험과 미술활동을 활용한 무료 심리분석 프로그램을 운영해 색다른 관광 콘텐츠를 선보일 예정이다.
심덕섭 고창군수는 "고창 해수욕장은 아름다운 자연경관과 힐링을 함께 즐길 수 있는 대표 여름 관광지"라며 "방문객 모두가 안전하고 편안하게 휴식을 즐길 수 있도록 시설 관리와 안전대책 추진에 최선을 다하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com