'의병의 날' 기념행사 27일 제천서 개최…"전국 의병정신 계승의 장"

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- 제천시와 행정안전부가 27일 의병의 날 기념행사를 제천예술의전당에서 개최한다.
- 올해 행사는 총사업비 1억8000만 원을 들여 기념식·전시·문화공연을 연계한 전국 규모 행사로 추진된다.
- 기념식에서는 의병정신 선양 유공자 표창과 공연·축하행사를 통해 의병의 역사와 국민 화합의 의미를 되새긴다.
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[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 제천시와 행정안전부가 공동 주최하는 '2026년 의병의 날 기념행사'가 오는 27일 오후 1시 30분 제천예술의전당에서 열린다.
의병의 날 기념행사는 국가가 위기에 처했을 때 자발적으로 일어나 국권 수호에 헌신한 의병들의 숭고한 희생과 애국정신을 기리고 그 역사적 가치를 국민과 함께 계승·확산하기 위해 매년 개최되는 국가기념행사다.
'의병의 고장'으로 불리는 제천에서 열리는 올해 행사는 총사업비 1억8000만 원을 투입해 기념식과 주제 전시, 문화공연 등을 연계한 전국 규모 행사로 추진된다.
행사에는 행정안전부 차관을 비롯해 충북도 행정부지사, 전국 의병·독립유공자 단체, 제천의병유족회 회원 40여 명, 제천시민 등 800여 명이 참석해 의병정신의 의미를 되새길 예정이다.
기념식에서는 의병의 역사와 정신을 조명하는 주제 전시를 비롯해 의병정신 선양에 기여한 유공자에 대한 행정안전부 장관 표창과 제천시장 감사패 수여가 진행된다.
문화행사로는 의병의 역사를 담은 샌드아트 주제공연과 제천어린이합창단이 함께하는 '의병의 노래' 제창이 마련돼 기념식의 의미를 더할 예정이다. 행사 후에는 축하공연을 통해 국민 화합의 시간을 갖는다.
시 관계자는 "의병의 고귀한 역사와 정신이 살아 숨 쉬는 제천에서 전국 규모의 의병의 날 기념행사를 개최하게 돼 매우 뜻깊다"고 말했다.
choys2299@newspim.com