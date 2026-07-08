[인사] 전남광주특별시 서구

◇4급 승진
▲행정재정국장 정영주
◇4급 전보
▲환경교통국장 정계순 ▲의회사무국장 전영채
◇5급 승진 의결
▲체육관광과장 직무대리 유아림 ▲돌봄정책과장 직무대리 안성진 ▲장애인희망복지과장 직무대리 송성숙 ▲세무2과장 직무대리 전지환
◇5급 전보
▲기후환경과장 안민선 ▲복지급여과장 허성자 ▲양성아동복지과장 이형숙 ▲회계정보과장 정소현 ▲건강증진과장 박채영 ▲보건위생과장 위서정 ▲상무1동장 박용금 ▲화정2동장 정명숙 ▲서창동장 이은주
◇4급 승진
▲행정재정국장 정영주
◇4급 전보
▲환경교통국장 정계순 ▲의회사무국장 전영채
◇5급 승진 의결
▲체육관광과장 직무대리 유아림 ▲돌봄정책과장 직무대리 안성진 ▲장애인희망복지과장 직무대리 송성숙 ▲세무2과장 직무대리 전지환
◇5급 전보
▲기후환경과장 안민선 ▲복지급여과장 허성자 ▲양성아동복지과장 이형숙 ▲회계정보과장 정소현 ▲건강증진과장 박채영 ▲보건위생과장 위서정 ▲상무1동장 박용금 ▲화정2동장 정명숙 ▲서창동장 이은주
S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적