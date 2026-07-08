[프로야구] 대한체육회, '스벅 구호 논란' 배재고 6개월 출전정지 이달 말 재심의 진행

AI 핵심 요약beta
- 대한체육회가 8일 배재고 야구부 징계 재심을 이달 말 진행한다.
- 배재고 야구부는 5·18 조롱 응원으로 6개월 출전 정지 및 청룡기 몰수패 징계를 받았다.
- 이달 말 스포츠공정위서 징계가 감경되면 배재고는 봉황대기 출전과 대학·프로 진출 기회를 얻는다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=대한체육회가 배재고의 6개월 출전 정지 징계에 대한 재심의를 이달 말 진행한다.
대한체육회는 8일 배재고 야구부로부터 6개월 출전 정지 징계에 대한 재심의를 신청받았다고 전했다. 이달 말에 열리는 스포츠공정위원회에서 관련 안건을 심의한다.
해당 위원회 심의에 배재고 야구부의 제54회 봉황대기 전국고교야구대회 출전 여부가 달렸다.
배재고 야구부는 지난달 29일 서울 양천구 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 광주제일고(이하 광주일고)와 경기에서 상대 팀 더그아웃을 향해 "가야지, 가야지, 스타벅스 가야지", "탱크 데이"라는 구호를 외쳤다. 이는 스타벅스 코리아가 지난 5월 18일 5.18 민주화운동 기념일에 이를 비하하는 문구를 이벤트에 삽입한 것에서 인용했다.
대한야구소프트볼협회 스포츠공정위원회는 지난 1일 배재고 야구부에 6개월 출전정지와 함께 청룡기 대회 남은 경기 몰수패를 의결했다.
배재고 야구부는 지난 7일 광주일고를 찾아 사과했다. 광주일고 이규연 교장은 당시 배재고의 선처를 요청했다.
이달 말 열릴 것으로 예상된 위원회에서 징계를 감경하게 되면 배재고는 봉황대기에 출전할 수 있다. 배재고는 해당 대회를 통해 대학 입시와 프로야구 진출에 필요한 요건을 충족시킬 기회를 얻는다.
willowdy@newspim.com