이병도 충남교육감, 아산 수해 복구 학교 현장점검

AI 핵심 요약beta
- 충남교육청이 8일 아산 송남초를 찾아 수해복구와 재난대비 상황을 점검했다.
- 송남초는 지난해 7월 수해 후 운동장 정비와 물막이판 설치 등 시설 개선을 완료했다.
- 충남교육청은 여름철 자연재난 기간 단계별 비상대응과 학교 시설 안전점검을 이어가겠다고 밝혔다.
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[아산=뉴스핌] 오영균 기자 = 이병도 충남교육감이 지난해 집중호우 피해를 입은 학교 현장을 찾아 복구 상황과 여름철 재난 대비 체계를 점검했다.
충남교육청은 8일 아산 송남초등학교를 방문해 학교시설 안전관리 현황과 수해 복구 현장을 살폈다고 밝혔다.
앞서 송남초는 지난해 7월 집중호우 당시 인근 하천 범람으로 운동장이 침수되고 토사가 쌓이는 피해를 입었다. 이에 충남교육청은 지난해 10월 3021만 원을 들여 운동장 마사토 교체와 모래놀이터 정비를 마쳤다.
올해 4월에는 추가 풍수해에 대비해 후문 울타리 약 40m와 교사동 출입구 3곳에 물막이판을 설치했다.
이 교육감은 이날 학교 관계자로부터 재난 대응 현황을 보고받고 물막이판 설치 상태와 운동장 복구 상황을 확인했다.
이병도 교육감은 "지난해 수해 경험을 바탕으로 재발 방지를 위한 시설 개선을 추진하고 있다"며 "재해 취약시설을 지속적으로 점검해 학생들이 안전한 환경에서 생활할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
한편 충남교육청은 여름철 자연재난 대책기간 동안 기상특보 발효 시 단계별 비상대응체계를 가동하고 각급 학교 시설 안전점검을 진행하고 있다.
gyun507@newspim.com