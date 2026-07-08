[핌in부산] 수비 집중력 강조, 롯데 김태형 감독 "수비는 100%로, 꼰대라 해도 할 수 없다"

AI 핵심 요약beta
- 롯데 김태형 감독이 8일 KIA전 앞두고 전날 김동혁의 호수비를 칭찬했다.
- 김 감독은 로드리게스의 KBO 적응과 선수들의 100% 수비 헌신을 강조했다.
- 장두성은 왼 종아리 근육 손상으로 말소됐고 손호영·신윤후가 대신 합류했다.
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[부산=뉴스핌] 유다연 기자=롯데 김태형 감독이 전날(7일) 부산 KIA전에서 나온 김동혁의 수비를 칭찬했다.
롯데는 전날 KIA와 경기에서 10-2 대승을 거두며, 기분 좋은 전반기 마무리에 나서는 중이다. 롯데 김태형 감독은 8일 부산 KIA전을 앞두고 "로드리게스가 (KBO에)적응을 했다고 봐야한다. 공은 똑같지만 손성빈과 배터리 호흡이나 운영에 적응하면서 잘하고 있다"고 말했다.
게다가 전날에는 호수비가 여러차례 나오면서 마운드에 힘을 보탰다. 특히 9-1로 앞선 8회 무사 2루 상황에서 김동혁이 김규성의 큼지막한 타구를 잡아냈다. 1점을 내주긴 했지만, 이 수비 덕에 다음 경기 분위기도 잡을 수 있었다.
김 감독은 "선수들은 수비를 그렇게 해야 한다. 꼰대라고 할 수 있지만, 야구라는 스포츠는 바뀌지 않는다. 팀을 위해서 100% 최선을 다하는 것이 필요하다"고 말했다.
그러면서 "베테랑은 이해해주는데 저렇게 열심히 하는 선수들이 팀을 위해서 해야 한다. 저런 수비 하나로 1군에 붙어 있으려 한다. 쉽지 않다"고 밝혔다.
대승 흐름을 가지고 가려는 롯데는 황성빈(중견수)-고승민(1루수)-레이예스(좌익수)-한동희(지명타자)-박찬형(3루수)-전민재(유격수)-한태양(2루수)-손호영(우익수)-손성빈(포수)의 라인업을 꾸렸다.
전날 우익수, 8번 타자로 출전했던 장두성이 빠지고 손호영이 대신 기용됐다. 장두성은 전날 경기 중 4회 타석에서 헛스윙 삼진으로 물러날 때 왼쪽 종아리에 공을 맞았다. 결국 장두성은 왼쪽 종아리 내측 근육 부분 손상으로 엔트리에서 말소됐다. 그 자리는 신윤후가 채운다.
김 감독은 "장두성은 헛스윙해서 맞을 상황이 아닌데 많이 급했던 거 같다. 전반기 경기가 안되니까 뺏다"고 전했다.
willowdy@newspim.com