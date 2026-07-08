영도구, 여름방학 어린이 물놀이장 무료 운영…안전·위생 강화

AI 핵심 요약beta
- 영도구가 25일부터 8월 17일까지 동삼동 아미르공원에 어린이 물놀이장을 무료 운영했다
- 물놀이장은 유아·초등학생 대상이며 사전예약·현장접수로 회당 300명까지 이용 가능했다
- 물놀이 시설을 7종으로 확대하고 그늘막·체험프로그램을 마련해 안전·위생 관리를 강화했다
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EDM 워터파티 등 프로그램 다채
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 =부산 영도구가 여름 방학 기간 동안 동삼동 도심 공원에 유아·초등학생 가족의 휴식 공간을 마련한다.
영도구는 오는 25일부터 8월 17일까지 동삼동 아미르공원 중앙광장에서 '여름철 어린이 물놀이장'을 무료로 운영한다고 8일 밝혔다.
운영 대상은 유아와 초등학생으로 하루 2회(오전 10시~오후 1시, 오후 2시~5시) 나눠 진행한다. 45분 운영 후 15분 휴식을 반복하고 오후 1시부터 2시까지는 시설 정비와 안전 점검을 실시한다.
회당 이용 정원은 300명으로 인터넷 사전예약 150명과 현장 접수 150명으로 운영된다. 평일에는 어린이집과 유치원 등 단체 이용도 가능하며 개인 사전예약은 오는 15일부터 구청 홈페이지에서 신청할 수 있다.
물놀이장은 매주 월요일과 우천 시 휴장하며 8월 17일은 정상 운영한다.
올해는 물놀이 시설을 기존 6종에서 7종으로 확대했다. 조립식풀과 사각 에어풀, 북극곰 슬라이드 풀에 더해 눈사람 클라이밍 풀과 에어터널을 새로 도입하고 워터버킷과 거품 분사기 등을 추가했다.
일부 풀장에는 그늘막을 설치하고 버블타임과 OX퀴즈, 풍선아트, 비누방울 공연 등 체험 프로그램도 운영한다.
김철훈 영도구청장은 "아이들이 가까운 도심 공원에서 안전하고 시원하게 여름을 보낼 수 있도록 시설 안전과 위생 관리를 강화하겠다"며 "온 가족이 함께 추억을 쌓을 수 있는 여름 휴식 공간으로 자리 잡기를 바란다"고 말했다.
news2349@newspim.com