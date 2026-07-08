LH 대전충남, 임대주택 800세대에 삼계탕 나눔

AI 핵심 요약beta
- LH 대전충남지역본부는 8일 폭염 취약 임대주택 입주민 대상 건강 지원 행사를 진행했다.
- 임대주택 5개 단지 입주민 800여세대에 삼계탕과 과일을 전달하고 폭염 대응요령과 주거 애로사항을 챙겼다.
- 거동 불편 가구 방문, 주거시설 점검 등 현장 밀착형 지원을 통해 취약계층 주거복지 서비스를 확대하겠다고 밝혔다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = LH 대전충남지역본부가 폭염에 취약한 임대주택 입주민을 대상으로 여름철 건강 지원에 나섰다.
LH 대전충남지역본부는 대전과 공주, 천안, 아산 등 관할 지역 내 임대주택 5개 단지에서 '폭염나기 건강 삼계탕 나눔 행사'를 진행했다고 8일 밝혔다.
이번 행사는 사랑의열매와 함께 추진됐으며 폭염 취약계층의 건강 상태를 확인하고 주거 관련 애로사항을 듣기 위해 마련됐다.
LH 직원들은 입주민 800여 세대에 삼계탕과 제철 과일을 전달하고 폭염 대응 요령을 안내했다. 거동이 불편한 가구에는 직원들이 직접 방문해 안부를 확인하고 보양식을 전달했다. 현장에서는 노후 주거시설 점검과 입주민 의견 청취도 함께 이뤄졌다.
한 입주민은 "무더위로 지쳐 있던 때에 삼계탕과 과일을 받아 큰 힘이 됐다"며 감사를 전했다.
양치훈 LH 대전충남지역본부장은 "폭염은 취약계층에게 더 큰 위협이 될 수 있다"며 "앞으로도 현장을 찾아 입주민 목소리를 듣고 생활밀착형 주거복지 서비스를 확대하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com