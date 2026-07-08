세종시의회, 첫 임시회 앞두고 '실무형 의정연수'

AI 핵심 요약beta
- 세종시의회가 8일 제5대 의원 대상 의정연수를 시작했다
- 10일까지 3일간 국회의정연수원 연계 실무 교육을 진행했다
- 조례·예산 심사 역량과 폭력·장애 인식 교육을 강화했다
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[세종=뉴스핌] 오영균 기자 = 세종시의회가 제5대 의회 개원 직후 의원들의 안건 심사와 예산 심의 역량을 끌어올리기 위한 의정연수에 들어갔다.
세종시의회는 오는 10일까지 3일간 제5대 의회 의원들을 대상으로 의정연수를 실시한다고 8일 밝혔다.
이날부터 시작된 이번 연수는 국회의정연수원의 '찾아가는 지방의회 연수' 프로그램과 연계해 진행된다. 오는 15일부터 열리는 제108회 임시회를 앞두고 조례안 심사, 예·결산안 심사 등 의정활동에 필요한 실무 교육에 초점을 맞췄다.
연수는 의원별 의정 경험을 고려해 기본 과정과 심화 과정으로 나눠 운영된다. 의정활동의 기본기를 점검하는 과정부터 실제 안건 심사에 필요한 전문 교육까지 단계별로 구성했다.
첫날인 8일에는 어진동 지방자치회관에서 4대 폭력 예방교육을 진행한다. 9일과 10일에는 청남대 나라사랑교육문화원에서 조례안 입안·심사, 예·결산안 심사 기법 교육을 실시한다. 사회적 장애인식 개선 교육도 함께 마련됐다.
안신일 의장은 "제5대 세종시의회가 일 잘하는 의회로 자리매김할 수 있도록 이번 연수를 준비했다"며 "철저한 학습과 준비를 바탕으로 안건 심사 과정에서 날카로운 분석과 실효성 있는 대안을 제시하겠다"고 말했다.
한편 세종시의회는 오는 15일 제108회 임시회 제1차 본회의를 시작으로 제5대 의정활동을 본격화한다.
gyun507@newspim.com