세종 읍면 중학생, 자율주행 AI 체험수업 받는다

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청은 8일 읍면 중학생 대상 SW·AI 체험교실을 운영했다.
- 8일부터 16일까지 읍면 6개 중학교 15개 학급에서 자율주행 인공지능 원리 실습 수업을 진행했다.
- 교육감은 모든 학생에게 양질의 AI·디지털 교육을 제공해 디지털 역량과 문제 해결력을 키우겠다고 밝혔다.
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[세종=뉴스핌] 오영균 기자 = 세종시 읍면 지역 중학생이 '찾아가는 소프트웨어·인공지능 체험수업'을 받게 됐다.
세종시교육청은 읍면 지역 학생들의 SW·AI 교육 접근성을 높이기 위해 '2026 모두의 SW·AI, 찾아가는 체험교실 프로그램'을 운영한다고 8일 밝혔다.
이번 프로그램은 학교와 지역 여건에 따른 교육격차를 줄이고 학생들이 직접 실습하며 인공지능 기술을 이해할 수 있도록 마련됐다.
수업은 8일부터 16일까지 세종중, 연동중, 연서중, 장기중, 전의중, 부강중 등 읍면 지역 6개 중학교 15개 학급을 대상으로 진행된다.
프로그램은 한 학년 전체가 참여하는 학급형 체험 방식으로 운영된다.
주요 체험 주제는 '자율주행'이다. 학생들은 자율주행 기술에 적용되는 인공지능 원리를 직접 탐색하고 조작하며 디지털 기술의 활용 방식과 문제 해결 과정을 익히게 된다.
강미애 세종시교육감은 "이번 체험교실이 읍면 지역 학생들이 디지털 시대에 필요한 역량과 창의적 문제 해결력을 키우는 계기가 되길 바란다"며 "지역과 학교 여건에 관계없이 모든 학생이 양질의 AI·디지털 교육을 받을 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com