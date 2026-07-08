대전 전력자립률 3%→108%?…허태정 "희망 아닌 실행계획 내놔야"

AI 핵심 요약beta
- 허태정 대전시장은 8일 전력자립률 108% 계획을 점검했다
- 교촌산단 2.4GW 발전소 실현 가능성과 구체안을 따져 물었다
- 시가 12년 안에 목표 달성할 실행계획 보완을 주문했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
'전력자급률 108%' 대전시, 교촌산단 2.4GW 발전소가 관건
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시가 전력자립률을 2037년까지 108%로 끌어올리겠다는 목표를 제시한 가운데 허태정 대전시장이 핵심 수단인 교촌국가산단 2.4GW급 발전소 계획의 실현 가능성을 따져 물었다.
허 시장은 8일 오전 대전시청에서 열린 민선9기 첫 확대간부회의에서 경제국의 에너지 수급 대책 보고를 받은 뒤 "희망사항을 담는 것이 아니지 않느냐"며 구체적인 실행계획 보완을 주문했다.
이날 경제국은 '친환경 에너지 전환을 통한 전력자립률 제고' 방안으로 전력자립률을 2025년 3%에서 2037년 108%까지 높이겠다고 보고했다.
세부 계획에는 재생에너지 보급 확대, 분산에너지 특구 지정, 수소연료전지 건설, 대전열병합발전 현대화, 신규 대형발전 확충 등이 포함됐다.
중·대형 발전 분야에서는 2030년까지 수소연료전지 13개소 130MW, 2032년 대덕산단 대전열병합발전 495MW, 2037년 교촌산단 신규 대형발전 2.4GW가 제시됐다.
허 시장은 "전력자립률을 3%에서 108%까지 올리겠다는 보고가 있는데 12년 동안 이것이 현실적으로 가능한 일이냐"고 지적했다.
문인환 경제국장은 "대도시 여건에 맞는 수소연료전지 발전사업이 전력자립도를 높이는 가장 빠른 길"이라며 "열병합발전소 현대화와 재생에너지 보급을 병행하면 100%대는 아니더라도 상당 부분 목표에 가까워질 수 있다"고 설명했다.
이에 허 시장은 "108%를 12년 안에 달성하려면 어떻게 달성할 것인지 계획이 있어야 한다"며 "어떤 수단으로 할 것인지가 분명해야 한다"고 재차 지적했다.
특히 보고 자료에 담긴 신규 대형발전 2.4GW' 계획을 두고 "도시에 2.4기가짜리 대형발전을 어떻게 만들겠다는 것이냐"며 "실현 가능한 것인지 명확하게 따져봐야 할 것 같다"고 말했다.
직전까지 경제국장을 맡은 권경민 기업지원국장은 기존 계획에 대해 "500MW 규모 LNG 발전소 4기가 반영돼 있다"며 "동서발전과 서부발전이 설립하면 약 2GW 규모의 전력 공급이 가능하다"고 설명했다.
교촌산단 발전소 계획은 2024년 대전시가 한국동서발전, 한국서부발전과 체결한 업무협약에 기반한다. 당시 시는 2037년까지 교촌국가산단에 500MW급 발전소 4기, 총 2.4GW 규모의 친환경발전소를 단계적으로 건설하겠다고 밝혔다.
결국 대전시의 전력자립률 108% 목표는 재생에너지 확대만으로 달성되는 구조가 아니라 교촌산단 2.4GW급 대형발전 계획이 실제 건립으로 이어지는지가 관건으로 보인다.
다만 이러한 계획이 현실화되기 위해서는 발전사업 허가, 전력수급기본계획 반영, 환경성 검토, 송전망 연계, 주민 수용성, 발전사 투자계획 등 후속 절차가 필요한 상황이다.
허태정 시장은 "전력은 AI 시대에 가장 필수적인 조건"이라며 "대전에 공급되는 전력을 획기적으로 개선해야 AI 시대에 맞는 전략산업을 유치할 수 있는 만큼 방법을 치밀하게 준비하라"고 지시했다.
nn0416@newspim.com