韓총리 "전국 대부분 집중호우…관리 사각지대 없도록 만전"

AI 핵심 요약beta
- 한성숙 국무총리는 8일 집중호우 대비해
- 산사태·지하차도·반지하 등 취약지역 점검과
- 선제 대피·긴급문자 등 비상근무태세를 당부했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한성숙 국무총리는 8일 전국 대부분 지역에 예보된 집중호우와 관련해 "관계부처와 지방정부는 산사태 취약지역 및 지하차도·반지하 주택 등 저지대 침수 우려 지역에 대한 예찰 활동을 대폭 강화하고, 관리 사각지대가 없도록 만전을 기해 주시기 바란다"고 강조했다.
한 총리는 이날 정부서울청사 중앙재난안전상황실을 찾아 호우 대처 상황 점검회의를 열고 "8일부터 9일까지 전국 대부분 지역에 집중호우가 예보됐다"며 이같이 밝혔다.
그러면서 "인명 피해가 우려되는 지역의 주민들에 대한 대피 및 안전조치 상황을 점검하고, 위험 우려 시에는 선제적으로 대피시키고 출입을 통제해 주시기 바란다"고 했다.
한 총리는 또 "긴급재난문자 발송, 마을·자막방송 및 전광판 송출 등을 적극 활용해 국민들께 기상정보 및 행동요령을 신속하고 반복적으로 알려주시기 바란다"고 당부했다.
한 총리는 이어 "특정 지역에 단시간 집중되는 폭우로 피해가 커질 수 있는 만큼 공무원과 산림청, 경찰·소방 등 관계자들은 비상근무태세를 유지하고 관리에 빈틈이 없도록 해 주시기를 바란다"고 덧붙였다.
sheep@newspim.com