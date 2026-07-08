남종섭 경기도의회 의장 첫 행보 재난상황실 방문...호우 대비책 주문

AI 핵심 요약beta
- 경기도의회 의장단과 대표의원들이 8일 도 재난상황실을 찾아 집중호우 대비 태세를 점검했다.
- 의장단은 침수 상습구역·재난 취약계층·농가 피해 등 분야별 실질 대책과 신속한 정보 제공을 집행부에 요구했다.
- 남종섭 의장은 비상 상황 시 의회·집행부 간 보고 체계와 실시간 상황 공유 강화를 주문했고, 경기도는 이를 수용해 공조를 강화하기로 했다.
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 제12대 경기도의회 의장단과 교섭단체 대표의원들이 개원 후 첫 공식 의정 행보로 도 재난상황실을 찾아 집중호우 대비 태세를 점검했다.
8일 의회에 따르면 남종섭 의장(더불어민주당, 용인3)과 고은정(민주당, 고양10)·김미숙(민주당, 군포3) 부의장, 안광률(민주당, 시흥1)·방성환(국민의힘, 성남5) 양 교섭단체 대표의원은 이날 오후 도청 재난상황실을 긴급 방문해 기상 전망과 호우 대처 상황을 점검했다.
의장단과 대표의원들은 도민 불편을 최소화하기 위한 실질적인 대책 마련을 집행부에 강력히 요구했다.
고은정 부의장은 "도시 지역 침수 피해를 막기 위해 폭우가 쏟아지기 전 상습 침수 구역의 우수관 막힘 현상 등을 구체적으로 점검하고 상시 예찰을 강화해야 한다"고 지적했다.
김미숙 부의장은 "반지하 주택 거주민이나 홀몸 어르신 등 재난 취약계층은 대피 골든타임을 놓치기 쉽다"며 침수방지시설 설치 현황 점검 등 촘촘한 안전망 가동을 주문했다.
안광률 민주당 대표의원은 "출근 시간대 집중호우에 대비해 대중교통 우회 및 지연 정보를 신속히 안내하고 해안 지역의 만조 시간대 역류 피해가 없도록 철저히 대비하라"고 강조했다.
방성환 국민의힘 대표의원은 "여름철 집중호우는 농민들의 생계와 직결된다"며 농업 기반 시설물 파손과 농가 피해를 선제적으로 예방하기 위해 31개 시·군과 유기적으로 협조해달라고 당부했다.
의원들의 의견을 종합한 남종섭 의장은 "형식적인 절차에서 벗어나 비상 상황 발생 시 의회와 집행부 간의 보고체계를 대폭 강화하고 실시간 상황 공유가 즉각적으로 이뤄지도록 해달라"고 강력히 주문했다.
이에 대해 경기도는 의회의 요구를 적극 수용해 비상 상황 보고 및 공조 체계를 강화하기로 했다.
경기도 재난상황실에 따르면 도는 현재 비상 1단계 근무 체제를 가동하고 총 383명의 인력을 투입해 만일의 사태에 대비하고 있다.
1141world@newspim.com