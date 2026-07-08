경기도일자리재단 '인구정책 유공' 도지사 표창 수상

AI 핵심 요약beta
- 경기도일자리재단은 8일 인구의 날 기념식에서 인구정책 유공 경기도지사 표창을 수상했다
- 재단은 주4.5일제·0.5&0.75잡 등으로 저출생 대응과 일가정 양립 고용모델 확산에 기여했다
- 또 베이비부머 라이트잡·인턴십 등으로 중장년 재취업을 돕고 경기도형 고용지원 모델을 지속 확산할 방침이다
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도일자리재단은 8일 경기도청 다산홀에서 열린 '2026년 인구의 날 기념식'에서 저출생·고령화 등 인구구조 변화에 대응한 공로를 인정받아 '인구정책 유공 경기도지사 표창'을 수상했다고 밝혔다.
재단에 따르면 인구정책 추진에 기여한 개인과 단체를 대상으로 하는 이번 표창에서 재단은 도민의 생애주기에 맞춘 맞춤형 일자리 사업을 적극적으로 펼쳐온 점을 높이 평가받았다.
재단은 저출생 대응책의 일환으로 임금 축소 없는 노동시간 단축 모델인 '주 4.5일제'와 생애주기에 따라 근로시간을 선택할 수 있는 '0.5&0.75잡'을 운영하며 일·가정 양립의 고용 모델 확산에 기여했다.
또한 고령화에 대응해 베이비부머 세대의 노동시장 재진입을 돕는 '베이비부머 라이트잡', '베이비부머 인턴십', '5070 일자리 재취업 패키지' 등을 운영함으로써 중장년층의 소득 공백을 완화하고 사회적 역할을 지속할 수 있도록 지원했다.
재단은 앞으로도 도민들이 노동시장에서 이탈하지 않고 안정적으로 일할 수 있도록 경기도형 고용지원 모델을 지속해서 확산해 나갈 방침이다.
윤덕룡 경기도일자리재단 대표이사는 "이번 수상은 인구구조 변화라는 사회적 과제를 일자리 정책으로 풀어내기 위해 노력해 온 성과를 인정받은 것"이라며 "앞으로도 도민의 일과 삶을 함께 지키는 정책을 발굴하고 지속 가능한 일자리 환경을 만드는 데 앞장서겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com