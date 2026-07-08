클로즈 유어 아이즈, 청춘 감성 담은 빌보드 커버 공개

AI 핵심 요약beta
- 클로즈 유어 아이즈가 7일 빌보드 아티스트 매거진 여섯 번째 커버를 장식했다
- 단체·개인 커버에서 바다·캠퍼스·숲 등 배경으로 청춘·소년미·청량함을 다채롭게 표현했다
- 서울가요대상 신인상으로 두각을 나타낸 이들은 25일 타이베이 ACON 2026에서 글로벌 팬들을 만난다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 클로즈 유어 아이즈가 빌보드 아티스트 매거진 커버를 장식했다.
빌보드 코리아는 7일과 8일 공식 SNS 채널을 통해 '빌보드 아티스트 매거진' 여섯 번째 아티스트로 낙점된 클로즈 유어 아이즈의 개인, 단체 커버를 공개했다.
공개된 단체 커버 속 클로즈 유어 아이즈는 바다와 캠퍼스를 배경으로 각기 다른 청춘의 순간을 그려냈다. 화이트 톤의 스타일링으로 함께 해변을 걸어가는 자연스러운 모습은 한 편의 청춘 영화를 연상케 했으며, 교복을 입고 카메라를 바라보는 모습은 멤버들의 맑고 자유로운 에너지와 풋풋한 소년미를 고스란히 담아냈다.
개인 커버에서는 멤버 각자의 개성이 돋보였다. 푸른 숲과 호수, 따스한 햇살 아래 자연을 배경으로 한 컷마다 서로 다른 무드와 감성을 완성했고, 청량함과 소년미, 성숙한 감성을 넘나드는 다채로운 비주얼로 시선을 사로잡으며 각기 다른 매력을 선사했다.
앞서 클로즈 유어 아이즈는 '빌보드 아티스트 매거진'의 여섯 번째 주인공으로 이름을 올리며 화제를 모았다. 뉴진스를 시작으로 블랙핑크 지수, 플레이브, 에이티즈, 찰리 푸스가 함께한 '빌보드 아티스트 매거진'는 음악성과 영향력을 갖춘 아티스트를 조명하는 빌보드 코리아의 대표 프로젝트다.
클로즈 유어 아이즈는 지난달 열린 '제35회 서울가요대상'에서 신인상을 수상하며 2025년 데뷔 남자 아이돌 최다 신인상 기록을 세웠다. 신인상을 휩쓴 차세대 K팝 주자로 자리매김한 이들이 빌보드 코리아와 함께한 이번 프로젝트를 통해 어떤 새로운 매력을 보여줄지 관심이 쏠린다.
한편, 클로즈 유어 아이즈는 오는 25일 타이베이 NTSU 아레나에서 열리는 'ACON 2026'에 출연해 글로벌 팬들과 만난다.
moonddo00@newspim.com