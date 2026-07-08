유명현 산청군수, 국비 확보 첫 행보…중앙부처 찾아 지원 요청

AI 핵심 요약beta
- 유명현 산청군수가 8일 첫 중앙부처를 찾아 국비 지원을 요청했다.
- 산청군은 국도 확장과 재난정비 등 7개 사업 반영을 건의했다.
- 농식품부에는 농어촌기본소득 시범사업 지원 확대를 요청했다.
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[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 산청군이 민선 9기 출범 이후 국비 확보를 위한 첫 중앙부처 방문에 나서며 핵심 사업 반영을 요청했다.
군은 유명현 군수가 8일 기획예산처와 농림축산식품부를 찾아 주요 공약사업과 현안사업의 정부 예산 반영을 건의했다고 밝혔다.
이번 방문은 민선 9기 공약을 국가 정책과 연계하고 안정적인 재원 확보를 위한 첫 공식 일정이다.
유 군수는 기획예산처에서 조용범 예산실장과 면담을 갖고 총사업비 2694억 원 규모 7개 사업의 필요성을 설명하며 국비 지원을 요청했다. 신성범 국회의원도 사전 협의를 통해 지원을 요청한 것으로 전해졌다.
건의 사업은 ▲시천~단성 국도 20호선 4차로 확장 ▲산청~차황 국도 59호선 선형개량 ▲산청지구 풍수해생활권 종합정비 ▲간공1지구 자연재해위험개선지구 정비 ▲내공지구 농어촌마을하수도 증설 ▲공공 한약재 GMP 건립 ▲대원사 불교미술체험관 조성 등이다.
군은 국도 20호선과 59호선 사업에 대해 관광 접근성 개선과 통행 안전 확보를 위한 필요성을 강조하고 국가 계획 반영을 요청했다.
집중호우 피해 이후 추진 중인 풍수해생활권 종합정비사업과 자연재해위험개선지구 정비사업은 예방 중심 재난 대응체계 구축을 위한 사업으로 국비 지원 필요성을 설명했다.
공공 한약재 GMP 건립사업은 한의약·항노화 산업 기반 조성을 위한 핵심 사업으로 제시했다.
이어 농림축산식품부를 방문해 강동윤 농촌소득에너지정책관과 면담을 갖고 '농어촌기본소득 시범사업'의 정부 지원 확대를 건의했다. 지방소멸 대응과 농촌 활력 회복을 위한 재정 지원 필요성도 전달했다.
유명현 군수는 "안정적인 국비 확보는 산청의 미래를 준비하기 위한 가장 중요한 과제"라며 "중앙부처를 지속적으로 찾아 산청의 미래를 바꿀 핵심사업들이 국가예산에 반영될 수 있도록 행정력을 집중하겠다"고 말했다.
m25322532@newspim.com