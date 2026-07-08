동해해경청, 동해·삼척 해수욕장서 안전 문화콘서트 개최

AI 핵심 요약beta
- 동해지방해양경찰청은 8일 동해·삼척 해수욕장 개장식에 맞춰 해양안전 문화콘서트를 개최했다
- 행사에서 해양경찰악단 공연과 함께 물놀이 안전수칙·구명조끼 착용 필요성을 알리고 해양안전의 중요성을 강조했다
- 동해해경청은 연안사고 예방과 구조 대응에 힘쓰고 구명조끼 착용 생활화·물놀이 안전수칙 홍보를 지속 추진할 계획이라고 했다
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 동해지방해양경찰청은 8일 망상해수욕장과 삼척해수욕장 개장식과 안전기원제에 맞춰 해양안전 문화콘서트를 개최했다고 밝혔다.
이번 행사는 여름철 해수욕장 개장에 발맞춰 동해와 삼척을 찾은 관광객 및 지역주민에게 물놀이 안전수칙과 구명조끼 착용의 중요성을 알리기 위해 기획됐다.
행사에서 해양경찰청 소속 해양경찰악단이 다양한 음악을 선보이며 분위기를 고조시켰다. 공연 중에는 물놀이 시 구명조끼 착용 필요성과 안전수칙을 쉽게 전달하며 해양안전의 중요성을 강조했다.
이종욱 전담직무대리는 "문화공연을 통해 국민들이 물놀이 안전수칙을 자연스럽게 익히고 실천하는 기회가 되길 바란다"며 "동해해경청도 올여름 연안사고 예방과 신속한 구조 대응에 최선을 다하겠다. 국민들도 반드시 구명조끼를 착용하고 안전수칙을 준수해 안전한 여름을 보내시길 바란다"고 언급했다.
동해해경청은 앞으로도 구명조끼 착용 생활화와 물놀이 안전수칙 준수를 위해 지속적인 홍보활동을 추진하고 해양안전문화 확산에 힘쓸 예정이다.
onemoregive@newspim.com