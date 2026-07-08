전주시설공단, 창립 18주년 기념식…"시민 중심 공공서비스 강화"

AI 핵심 요약beta
- 전주시설공단은 8일 창립 18주년 기념식을 열고 시민 중심 공공서비스 강화를 다짐했다
- 공단은 호남 최초 시설관리 공기업으로 7개 분야 33개 사업을 운영하며 행안부 장관상 등 성과를 냈다
- 공단은 민선 9기 시정에 맞춰 AI 기반 시설관리와 스마트 서비스 고도화로 시민 편의와 안전을 높일 계획이다
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[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전주시설공단은 창립 18주년을 맞아 시민 중심의 공공서비스를 강화하고 미래 경쟁력을 높이기 위한 새로운 도약을 다짐했다고 8일 밝혔다.
공단은 이날 월드컵경기장 3층 레드카펫 광장에서 임직원 100여 명이 참석한 가운데 창립 18주년 기념식을 열고 지난 18년의 성과를 돌아보며 미래 비전을 공유했다.
조지훈 전주시장은 서면 축사를 통해 "지난 18년 동안 시민의 일상 가장 가까운 곳에서 역할을 다해 온 임직원들에게 감사드린다"며 "공단이 전문성과 역량을 더욱 발휘할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 전했다.
이연상 이사장은 "수많은 변화와 도전 속에서도 시민의 신뢰를 최우선 가치로 삼아 성장해 왔다"며 "18년의 신뢰를 바탕으로 시민과 함께 더 큰 미래를 향해 나아가자"고 말했다.
공단은 지난 2008년 7월 8일 호남 최초의 시설관리 전문 공기업으로 출범해 현재 체육과 장사, 교통 등 7개 분야 33개 사업을 운영하며 시민 생활밀착형 서비스를 제공하고 있다.
이 같은 공로를 인정받아 지난해 행정안전부 장관상을 수상했으며 전국 한국지방공기업협의회 출범을 주도하고 회장기관으로도 선출됐다.
공단은 앞으로 민선 9기 시정 방향에 맞춰 시민과의 소통을 확대하고 시민이 체감하는 공공서비스를 강화할 계획이다.
또 AI 기반 시설관리와 스마트 서비스 고도화, 교통약자 지원 확대, 사회공헌과 지역 상생 활동 등을 통해 시민 편의와 안전을 높여 나갈 방침이다.
gojongwin@newspim.com