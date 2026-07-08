부산항만공사, 재난관리평가 우수기관 선정…항만 운영 안전성 제고

AI 핵심 요약beta
- 부산항만공사가 8일 재난관리평가 우수기관에 선정됐다
- 항만 특성 반영한 안전체계와 현장 대응이 높이 평가됐다
- BPA는 합동훈련 확대와 상시 점검체계를 강화하겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산항만공사(BPA)가 재난 대응체계와 현장 중심 관리 역량을 인정받았다.
BPA는 행정안전부 주관 '2026년 재난관리평가'에서 우수기관으로 선정됐다고 8일 밝혔다.
재난관리평가는 중앙부처와 지방자치단체, 공공기관 등 335개 기관을 대상으로 재난 예방·대비·대응·복구 전 과정의 관리체계와 성과를 종합 평가하는 제도다.
BPA는 항만 운영 특성을 반영한 재난안전관리체계 구축과 재난취약시설 점검, 실전형 대응훈련, 유관기관 협업체계 운영 등에서 높은 평가를 받았다.
실무부서와 부두 운영사, 관계기관이 참여하는 현장 중심 대응체계와 훈련 운영이 주요 평가 요인으로 작용했다.
BPA는 이번 평가 결과를 바탕으로 데이터 기반 재난취약지 관리와 합동훈련 확대, 항만시설 위험요인 상시 점검 체계 강화 등을 추진할 계획이다.
송상근 사장은 "부산항은 국가 물류의 핵심 기반시설"이라며 "재난 예방 중심의 관리체계를 강화하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com