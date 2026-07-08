순천시, 신산업 육성 산업단지 확대 추진

AI 핵심 요약beta
- 손훈모 순천시장이 8일 광양만권경제자유구역청을 방문해 해룡 2-2 일반산업단지 조기 조성을 건의했다.
- 순천시는 방위산업 등 신산업 클러스터 조성을 위해 분양률 98% 산업단지 추가 용지 확보가 시급한 상황이다.
- 양측은 개발 방식과 분양 활성화, 산업 경쟁력 강화를 논의하고 자유구역청 협력 아래 후속 절차를 추진하기로 했다.
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[순천=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 순천시가 방위산업 등 신산업 육성을 위해 산업 용지 확보에 나서며 해룡 2-2 일반산단 조기 조성을 건의했다.
순천시는 손훈모 순천시장이 8일 광양만권경제자유구역청을 방문해 방위산업과 미래 신산업 육성을 위한 산업 용지 확보에 나섰다고 밝혔다.
손훈모 순천시장은 이날 광양경자청을 찾아 구충곤 청장과 간담회를 갖고 2023년 착수 이후 지연되고 있는 해룡 2-2 일반산업단지의 조기 조성을 건의했다.
시는 민선 9기 핵심 공약으로 방위산업 클러스터 조성을 추진 중이며 관련 기업 유치를 위해 산업 용지 확보가 시급한 상황이다. 현재 산업단지 분양률은 98%에 달해 추가 용지 공급 필요성이 커지고 있다.
사업 대상지 토지 소유자들의 재산권 제한에 따른 보상 요구도 이어지며 조속한 사업 추진 필요성이 제기되고 있다.
이날 간담회에서는 개발 방식과 분양 활성화 방안 등 현안을 논의하고 광양만권 산업 경쟁력 강화를 위한 협력 방안도 공유됐다.
손훈모 시장은 "앵커기업 유치와 산업 생태계 전환을 위해 산업 용지 확보가 우선이라며 해룡 2-2 일반산업단지 조기 조성을 통해 기업 유치 기반을 마련하고 주민 숙원 해결을 위해 자유구역청과 협력하겠다'고 말했다.
이에 구충곤 청장은 "순천시 방위산업 클러스터 조성이 광양만권 경쟁력 강화에 기여할 것이라며 해룡 2-2 일반산단 조성 등 현안 추진을 위해 적극 협력하겠다"고 밝혔다.
시는 앞으로 관계기관과 협의를 통해 산업입지 확보와 기업 유치 전략 수립 등 후속 절차를 추진할 계획이다.
chadol999@newspim.com