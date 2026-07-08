이정현, 새 소속사 이플이엔티行…결혼 앞두고 겹경사

AI 핵심 요약beta
- 배우 이정현이 8일 이플이엔티와 전속계약을 맺고 결혼을 앞두고 새로운 출발에 나섰다.
- 이정현은 '미스터 션샤인'·'스위트홈' 등으로 필모를 쌓으며 일본어 연기와 섬세한 캐릭터 표현을 인정받았다.
- 현재 드라마 '신병4' 촬영 중이며 영화 '신병 더 무비' 개봉을 앞둔 가운데 2026년 결혼과 함께 활발한 활동을 이어갈 전망이다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이정현이 결혼을 앞두고 새 소속사와 손잡으며 인생과 커리어 모두 새로운 출발에 나선다.
이플이엔티는 8일 "이정현이 배우로서 가진 역량을 더욱 폭넓게 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 예정이다. 다양한 작품과 활동을 통해 대중과 만날 수 있도록 함께하겠다"라며 전속계약 체결 소감을 밝혔다.
이정현은 지난 2018년 tvN 드라마 '미스터 션샤인'에서 일본군 츠다 하사 역을 완벽하게 소화하며 강렬한 존재감을 남겼다. 일본 유학 경험을 바탕으로 한 자연스러운 일본어 연기와 섬세한 캐릭터 표현으로 시청자들에게 눈도장을 찍었으며, 이후 '스위트홈', '설강화', '7인의 부활', '리버스', 영화 '샤크: 더 비기닝' 등 다양한 작품에 출연하며 탄탄한 필모그래피를 쌓아왔다.
현재 이정현은 드라마 '신병4' 촬영 중이며, 이어 올해 개봉 예정인 영화 '신병 더 무비'를 통해 시청자와 관객들을 만날 예정이다.
배우로서 쉼 없는 활동을 이어가는 가운데 결혼이라는 인생의 새로운 전환점까지 맞이한 이정현은 더욱 뜻깊은 2026년을 보내게 됐다.
이정현이 새 둥지를 튼 이플이엔티에는 배우 양의진, 곽승현 등이 소속돼 있다. 새로운 출발을 알린 이정현이 다양한 작품과 활동을 통해 어떤 행보를 이어갈지 관심이 쏠린다.
moonddo00@newspim.com