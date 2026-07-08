조상호 첫 간부회의 화두는 '효능감'…"성과 중심 체질 개선"

AI 핵심 요약beta
- 조상호 세종시장이 8일 첫 확대간부회의서 시정5기 방향을 제시했다
- 재정위기를 행정 효능감 제고와 조직문화 개선의 계기로 삼자고 했다
- 성과 계약 도입과 수입구조 개선으로 책임행정을 강화하겠다고 했다
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"일의 가지 수 줄이고 시민 체감도 높여야"
[세종=뉴스핌] 오영균 기자 = 조상호 세종시장이 시정5기 운영 방향으로 '시민이 체감하는 효능감 높은 행정'과 '성과 중심 조직문화'를 제시했다. 재정위기를 단순한 긴축 국면이 아니라 정책 우선순위를 재정비하고 조직의 일하는 방식을 바꾸는 계기로 삼겠다는 구상이다.
세종시는 조 시장이 8일 세종시청 대회의실에서 취임 후 첫 확대간부회의를 열었다고 밝혔다. 이날 조 시장은 "현재의 재정위기를 직시하되 이를 효능감 높은 행정 구현과 조직문화 개선의 계기로 만들어야 한다"고 강조했다.
그는 "재정이 어렵다고 거듭 말하는 것은 단순히 위기감을 부각하려는 뜻이 아니다"라며 "위기를 기회로 삼아 세종시 출범 이후 14년간의 성과를 돌아보고 점검하자는 의미"라고 설명했다.
조 시장은 이날 시정5기 핵심 키워드로 '시민이 체감하는 효능감 높은 행정 실현'과 '성과 중심 조직문화로의 체질 개선'을 꼽았다.
특히 효능감 높은 행정의 출발점으로 업무 재구조화를 주문했다. 그는 "일의 가지 수를 줄이는 것이 중요하다"며 "정책을 숫자로만 볼 것이 아니라 실제 혜택을 받는 시민의 입장에서 바라봐야 한다"고 강조했다.
관례적으로 추진되거나 대상이 제한적인 사업은 재검토해야 한다는 뜻도 분명히 했다. 조 시장은 "수만 명의 청년 중 소수에게만 혜택이 돌아가는 정책보다는 다수 청년의 삶을 바꿀 수 있는 정책으로 전환돼야 한다"며 "대상이 협소하거나 관례적으로 집행되는 사업은 다시 들여다봐야 한다"고 말했다.
재정위기 대응을 위한 수입 구조 개선 방안도 재차 언급했다. 조 시장은 보통교부세 제도 개선, 행복도시 개발이익 환수, 도시개발공사 설립을 3대 과제로 제시하고 강력히 추진하겠다는 뜻을 밝혔다.
조직 운영도 성과 중심으로 바꾸겠다고 했다. 조 시장은 실국장과 간부들을 대상으로 '성과 계약'을 맺는 방식의 책임행정을 추진하고, 4급 과장급 이상 간부 평가에는 기존 성과뿐 아니라 향후 리더십과 동료 평가 등을 종합적으로 반영할 필요가 있다고 강조했다.
조상호 시장은 "행정수도 세종 완성과 자족기능 확충을 위해 효능감 있고 쓸모 있는 머슴이 되겠다"며 "시장이 앞장서서 뛰겠다. 간부들도 위기를 돌파하는 조직이 될 수 있도록 함께 호흡을 맞춰달라"고 말했다.
gyun507@newspim.com