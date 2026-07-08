체육공단, 2026년 체육인재양성 스포츠 인턴십 운영 기관 모집

AI 핵심 요약beta
- 체육공단이 8일 스포츠 인턴십 운영기관을 모집했다
- 스포츠 공공기관·프로구단·관련 기업이 대상이다
- 선정 기관은 검증된 인턴 인력과 3개월 인건비 지원받는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서울올림픽기념국민체육진흥공단(이하 체육공단)이 미래 스포츠 분야 종사자의 실무능력 배양을 위한 '2026년 체육인재양성 스포츠 인턴십 교육과정'에 함께할 운영 기관을 모집한다. 스포츠계 공공기관, 프로 스포츠 구단 등이 대상이다.
체육공단은 '체육인재양성사업'의 일환으로 지난 6월 말부터 운영 중인 '스포츠 예비인재 과정'의 우수 수료생에게 현장 실무역량 강화를 위한 스포츠 인턴십을 제공할 예정이다.
모집 대상은 스포츠계 공공기관, 종목별 단체, 시도 체육회 등 스포츠 행정 기관과 프로 스포츠 구단, 스포츠미디어·빅데이터·에이전시·마케팅 등 스포츠 산업 분야 기업이다. 선정된 운영 기관(기업)은 약 4주간의 '스포츠 예비인재 과정'을 우수한 성적으로 수료한 검증된 인력을 지원받아 스포츠 현장 인력난을 해소할 수 있을 것으로 기대된다. 3개월간의 인건비(월 약 240만 원)가 전액 지원되는 부분 역시 큰 이점이다.
본 사업에 관심이 있는 기관(기업)은 오는 24일까지 온라인으로 신청하면 된다. 자세한 사항은 체육공단 누리집 및 케이(K)스포에듀에서 확인할 수 있다.
iaspire@newspim.com