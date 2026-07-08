김윤우 "'닥터 섬보이' 행복했던 시간…웃음꽃 가득하길"

AI 핵심 요약beta
- 배우 김윤우가 8일 ENA '닥터 섬보이'에서 용주천 역으로 풋풋한 청춘 로맨스를 선보였다
- 공중보건의 한의사 용주천으로 밝고 다정한 직진 매력을 입체적으로 그려내며 존재감을 각인시켰다
- 정선과의 로맨스로 섬세한 감정 연기를 보여준 그는 종영 소감과 함께 시청자들에게 감사 인사를 전했다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김윤우가 ENA 드라마 '닥터 섬보이'에서 공중보건의 한의사 용주천 역을 맡아 풋풋한 청춘 로맨스와 진정성 있는 감정 연기를 선보이며 존재감을 각인시켰다.
김윤우는 극 중 공중보건의 한의사 용주천 역을 맡아 사랑 앞에서는 서툴지만 솔직한 청춘의 모습을 섬세하게 담아냈다. 특유의 밝고 유쾌한 에너지와 다정한 면모, 좋아하는 마음을 숨기지 않는 직진 매력으로 용주천이라는 인물을 한층 입체적으로 그려냈다.
특히 정선(이수경)과의 로맨스 과정에서 김윤우의 섬세한 감정 연기가 빛났다. 설렘과 걱, 애틋함을 오가는 폭넓은 감정선은 물론, 예기치 못한 상황 속에서도 정선의 곁을 지키는 주천의 변함없는 마음을 깊이 있게 그려내며 시청자들의 몰입을 이끌었다.
마지막 회에서는 마침내 서로의 인생에 기꺼이 뛰어들기로 한 두 사람의 진심이 확인되며 기분 좋은 여운을 남겼다. 김윤우는 초반의 풋풋한 사랑스러운 모습부터 깊어진 감정까지 매끄럽게 연결해 내며 용주천의 마지막 순간을 아름답게 완성했다.
종영을 맞아 김윤우는 "'닥터 섬보이'와 주천이를 사랑해 주신 시청자 여러분께 진심으로 감사드린다. 편동도에서 참 많은 것들을 배울 수 있었고, 정말 감사하게도 좋은 분들과 함께 작업할 수 있어서 행복했다"고 전했다.
이어 "사랑하면서 느끼는 감정들이 정말 매력적인 것 같다. 시청자 여러분들도 주천이처럼 스스로를 사랑하며 살아보셨으면 좋겠다"며 "닥터 섬보이를 사랑해 주신 시청자 여러분들의 삶에도 항상 웃음꽃 가득하길 기도드리겠다. 다시 한번 감사드린다"고 인사를 전했다.
moonddo00@newspim.com