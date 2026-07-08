부산교육청·부산대, '미래교육혁신전공' 석사과정 개설 체결

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 8일 부산대와 미래교육혁신전공 석사과정 설치 계약을 체결했다.
- 이 과정은 미래형 혁신교육 성과를 학교 현장으로 확장하기 위해 부산대·부산교대 공동 교수진으로 운영한다.
- 유·초·중·고·특수학교 교원 30명을 선발해 올해 하반기부터 5학기 동안 야간·주말 수업을 진행한다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청이 부산대와 함께 올해 하반기부터 '미래교육혁신전공' 석사학위 과정을 신설·운영한다.
시교육청은 8일 교육청 회의실에서 부산대 산악협력단과 '2026학년도 미래교육혁신전공 석사학위 과정 설치 및 운영을 위한 계약'을 체결했다고 밝혔다.
이번 학사학위 과정 신설은 미래형 혁신교육의 정책적 성과를 학교 현장에서 확장하기 위해 체결했다.
과정에서는 초·중등 교육과정의 전문성을 극대화하기 위해 부산대와 부산교대가 공동 교수진을 구성해 운영한다.
교육 대상으로 유·초·중·고·특수학교 교원 중 30명을 선발하며 선발된 교원은 부산대에서 올해 하반기부터 5학기 동안 야간 및 주말 수업을 진행한다.
김석준 교육감은 "현장의 선생님들이 지역맞춤형 미래교육과정의 훌륭한 기획자이자 개발자로 성장하기를 바란다"며 "그동안 이룩해 온 부산교육의 성과를 이어 현장에서 미래교육 실천에 앞장서 주길 기대한다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com