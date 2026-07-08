[핌in현장] 아홉, 직진하는 청춘을 담다…"음악방송 1위 트로피가 목표"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 아홉이 한 사람을 향해 직진하는 마음의 확신을 강렬하게 담아냈다.

아홉이 8일 서울 광진구에 위치한 예스24라이브홀에서 세 번째 미니앨범 '런 투 유(RUN TO YOU)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 "멤버들과 함께 열심히 준비한 만큼 떨리기도 하지만, 새 앨범을 보여드릴 수 있어서 영광"이라며 소감을 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 그룹 아홉(AHOF·스티븐, 서정우, 차웅기, 장슈아이보, 박한, 제이엘, 박주원, 즈언, 다이스케)가 8일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열린 세 번째 미니앨범 '런 투 유(RUN TO YOU' 발매 기념 쇼케이스에서 인사말을 하고 있다. '런 투 유(RUN TO YOU'는 한 사람을 향해 직진하는 마음의 확신을 음악으로 표현한 앨범으로 동명의 타이틀곡 '런 투 유'(RUN TO YOU)를 포함해 총 다섯 트랙이 수록됐다. 2026.07.08 mironj19@newspim.com

이번 앨범은 한 사람을 향해 직진하는 마음의 확신을 담았다. 동명 타이틀곡은 신보가 향하는 방향을 가장 선명하게 보여주는 곡으로, 한 사람을 향한 마음을 직진의 에너지로 풀어냈다.

이날 차웅기는 "미니 3집은 망설임 없이 표현하는 마음을 담았다. 한 사람을 향한 곧은 마음을 담아냈고, 그 마음을 가장 잘 표현하는 곡이 '런 투 유'라고 생각한다"고 설명했다.

스티븐은 "이전에는 청춘의 성장 과정이라면, 이번에는 직진으로 남자다운 성숙한 매력을 담았다"고 말했다. 특히 서정우는 "앨범에는 아홉의 청량함부터 강렬함까지같이 담고 있다. 익숙했던 저희 모습과 더불어서 못보여드렸던 강렬함까지 보여드릴 것"이라고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 그룹 아홉(AHOF·스티븐, 서정우, 차웅기, 장슈아이보, 박한, 제이엘, 박주원, 즈언, 다이스케)가 8일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열린 세 번째 미니앨범 '런 투 유(RUN TO YOU)' 발매 기념 쇼케이스에서 화려한 무대를 선보이고 있다. '런 투 유(RUN TO YOU)'는 한 사람을 향해 직진하는 마음의 확신을 음악으로 표현한 앨범으로 동명의 타이틀곡 런 투 유(RUN TO YOU)를 포함해 총 다섯 트랙이 수록됐다. 2026.07.08 mironj19@newspim.com

앨범명과 타이틀곡은 '런 투 유'다. 박한은 '런 투 유'에서 말하는 '유(YOU)'의 주체에 대해 "노래에서 말하는 '너'는 특정 인물을 의미하진 않는다"고 말했다. 이어 "사랑하는 사람일 수도 있고, 꿈이나 목표가 될 수도 있다. 각자에게 소중한 너를 떠올리며 노래를 들으시면 공감하실 수 있을 것"이라고 강조했다.

아홉은 데뷔 미니 1집 '후 위 아(WHO WE ARE)'를 시작으로 지금까지 '청춘'에 대한 이야기를 앨범에 담아냈다.

차웅기는 "저희가 데뷔 때부터 청춘에 대해서 이야기를 했다. 1, 2집도 청춘이지만 행복하지만은 않은, 아픔이 담긴 청춘을 노래했다. 저희가 청춘의 중심에 있기 때문에, 지금은 앞을 향해 달려 나가는 청춘의 소중함을 잘 표현할 수 있을 것 같아서 청춘을 계속 노래하게 되는 것 같다"고 답했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 그룹 아홉(AHOF·스티븐, 서정우, 차웅기, 장슈아이보, 박한, 제이엘, 박주원, 즈언, 다이스케)가 8일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열린 세 번째 미니앨범 '런 투 유(RUN TO YOU)' 발매 기념 쇼케이스에서 화려한 무대를 선보이고 있다. '런 투 유(RUN TO YOU)'는 한 사람을 향해 직진하는 마음의 확신을 음악으로 표현한 앨범으로 동명의 타이틀곡 런 투 유(RUN TO YOU)를 포함해 총 다섯 트랙이 수록됐다. 2026.07.08 mironj19@newspim.com

이들은 미니 1집으로 36만장, 미니 2집으로 38만장의 판매고를 올리며 계단식 성장을 이뤄냈다. 아홉은 새 앨범으로 이루고 싶은 목표로 음악방송 1위를 꼽았다.

제이엘은 "이번에는 음악방송 1위를 하고 싶다. 이번 활동에서도 그 소중한 순간을 다시 한 번 팬들과 만들고 싶다"고 밝혔다. 반면 박한은 "이번 활동에 앨범 장수와 상관없이 저희 노래를 사랑해주신다면 그걸로 만족할 것"이라고 덧붙였다.

아홉의 미니 3집 수록곡 '아워 스토리(Our Story)'는 멤버 차웅기와 박한, 박주원이 작사에 참여했다. 해당 곡은 팬송인 만큼, 멤버들의 진심이 가사에 녹아 있다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 그룹 아홉(AHOF·스티븐, 서정우, 차웅기, 장슈아이보, 박한, 제이엘, 박주원, 즈언, 다이스케)가 8일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열린 세 번째 미니앨범 '런 투 유(RUN TO YOU)' 발매 기념 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. '런 투 유(RUN TO YOU)'는 한 사람을 향해 직진하는 마음의 확신을 음악으로 표현한 앨범으로 동명의 타이틀곡 런 투 유'(RUN TO YOU)를 포함해 총 다섯 트랙이 수록됐다. 2026.07.08 mironj19@newspim.com

차웅기는 '아워 스토리'에 대해 "팬들에게 느낀 감정과 진심을 그대로 전달하고 싶었다. 팬들과 함께 한 추억을 숙소 2층 침대에 누워서 계속 생각하면서 떠올렸다. 그덕에 예쁜 영감이 떠올랐다. 가사에 집중해서 들어주시길 바란다"고 당부했다.

끝으로 아홉은 "미니 3집에도 많은 사랑과 관심 부탁드린다. 세 번째 미니앨범을 내는 건 제 인생에 처음이라, 너무 감사하고 꿈 같은, 기적같은 일이다. 이런 일을 만들어준 팬들과 관계자 모두에게 감사드린다. 더 열심히 하는 모습 무대 위에서 보여드릴 것"이라고 말했다.

아홉의 세 번째 미니앨범 '런 투 유'에는 동명 타이틀곡을 비롯해 '슈가 하이(Sugar High)', '저스트 세이 예스(JUST SAY YES)', '그냥 너라서 그래(You're the Reason)', '아워 스토리(Our Story)'까지 총 5곡이 수록됐다.

alice09@newspim.com