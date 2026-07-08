김혜준, 직장서 또 다른 '최애' 만났다…강훈·차우민 삼각 로맨스 예고

AI 핵심 요약beta
- 배우 김혜준이 8월 3일 tvN 드라마에서 두 남자 사이 설렘 가득한 신입사원 남다름 역을 맡았다.
- 아이돌 덕후 남다름이 패션 플랫폼 아펠로에 입사해 대표 강하기와 최애 이찬 사이 삼각 로맨스를 예고했다.
- 원작 네이버웹툰을 재해석한 오피스 성장 로맨스 ‘최애의 사원’ 첫 방송에 관심이 모이고 있다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김혜준이 '최애의 사원'에서 두 남자 사이에 선 신입사원으로 설렘을 전한다.
오는 8월 3일 저녁 8시 45분에 첫 방송되는 tvN 새 월화드라마 '최애의 사원'에서 삼각 티저 영상을 공개, 남다름(김혜준)의 덕질 인생에 찾아올 새로운 최애의 등장을 예고하고 있다.
공개된 티저 영상은 "'최애의 사원'이 되겠다"는 신입사원 남다름의 결연한 표정으로 포문을 연다. 남다름은 아이돌 그룹 D.N.X의 멤버 이찬(차우민)의 열렬한 팬으로, 성공한 덕후가 되고 싶다는 꿈을 꾸며 이찬과 강하기(강훈)가 함께 설립한 패션 플랫폼 아펠로에 입사한 상황.
비록 최애를 만나 눈 호강하는 나날이 아닌, 몰아치는 일감에 뻑뻑한 눈을 비비는 일상만 이어져도 남다름은 이에 굴하지 않고 성덕이 되겠다는 의지를 다지고 있다. 혼자 박스와 서류들을 옮기다 넘어진 남다름의 짐 더미 속 온갖 덕질 용품들이 최애를 향한 남다름의 굳건한 팬심을 짐작하게 한다.
이런 가운데 휴대폰에서 흘러나오는 D.N.X의 노래를 배경음악 삼아 두 남자가 남다름 앞에 등장해 눈길을 끈다. 아펠로 대표 강하기와 남다름의 오랜 최애 이찬이 "괜찮아요, 남다름 씨?"라며 각각 사원증과 응원봉을 주워 건네면서 남다름의 심장을 요동치게 하는 것.
얼떨결에 양손에 사원증과 응원봉을 든 남다름은 설렘과 고민이 뒤섞인 표정으로 강하기와 이찬을 번갈아 바라보고 있다. 이에 "대표님" 강하기와 "오빠" 이찬, 두 남자와 함께하게 될 남다름의 직장생활이 기대되고 있다.
특히 '내 덕질 인생에 또 다른 최애가 나타났다'는 내레이션이 남다름의 마음속에 일어난 또 한 번의 덕통사고를 예감케 하고 있다. 과연 상반된 매력을 가진 강하기와 이찬 중 남다름의 마지막 최애가 될 사람은 누구일지, 세 사람의 삼각 로맨스 향방에 관심이 집중된다.
그런가 하면 '최애의 사원' 삼각 포스터의 원작 네이버웹툰 작화 버전도 공개돼 시선을 사로잡는다. 삼각 포스터 속 배우 강훈(강하기 역), 김혜준(남다름 역), 차우민(이찬 역)의 포즈를 웹툰 속 캐릭터들이 따라하고 있는 것. 전 세계를 뒤흔들었던 원작 웹툰을 드라마로 재해석한 '최애의 사원'이 더욱 기다려지고 있다.
'최애'를 만나려다 '최애의 사원'이 되어버린 신입사원 남다름의 오피스 성장 로맨스가 펼쳐질 tvN 새 월화드라마 '최애의 사원'은 8월 3일 저녁 8시 45분에 첫 방송된다.
moonddo00@newspim.com