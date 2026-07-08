김민열 고흥군의회 10대 의장 "군민 목소리 정책 반영"

[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 고흥군의회가 제10대 의회 개원식을 열고 4년간 의정활동의 출발을 공식화했다. 의원들은 소통과 협력을 바탕으로 책임 있는 의정 수행을 다짐했다.
고흥군의회는 8일 본회의장에서 제10대 의회 개원식을 열고 새 의정활동을 시작했다고 밝혔다.
개원식에는 공영민 고흥군수와 지역 기관 단체장 등 100여 명이 참석했으며 의원 선서와 윤리강령 낭독 개원사 축사 순으로 진행됐다.
김민열 의장은 개원사에서 "12명의 의원이 책임을 무겁게 인식하고 소통과 협력을 바탕으로 군 발전과 군민 행복을 위해 최선을 다하며 군민의 목소리를 정책으로 연결하고 현장에서 답을 찾는 실천하는 의회가 되겠다"고 말했다.
의원들은 선서를 통해 법령 준수와 군민 권익 증진 복리 향상 지역 발전을 위한 성실한 직무 수행을 약속했다.
군의회는 향후 4년간 집행부 견제와 감시 기능을 충실히 수행하고 민생 현장의 의견을 정책과 제도에 반영해 체감 가능한 변화를 이끌 방침이다.
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