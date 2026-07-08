윤경호, '김부장' 시청률 13% 돌파 공약 이행…13시간 묵언수행 팬사인회 개최

AI 핵심 요약beta
- 윤경호가 13일 SBS서 묵언수행 팬사인회를 연다.
- ‘김부장’ 시청률 13% 공약을 이행하는 행사다.
- 방송은 2회 15.7%, 4회 21.6%를 기록했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 윤경호가 시청률 공약을 이행하기 위해 '묵언수행 팬사인회'를 연다.
SBS는 8일 공식 SNS를 통해 'SBS 금토드라마 '김부장' 초대 이벤트 - 윤경호 시청률 공약 이행: 묵언수행 사인회' 개최 소식을 알렸다.
사인회는 오는 13일 오후 4시 서울 양천구 목동 SBS 방송센터에서 진행된다. 행사에 참석한 팬들은 자유롭게 대화할 수 있지만, 윤경호는 약속대로 말을 하지 않은 채 사인과 팬 서비스를 이어갈 예정이다.
이번 이벤트는 '김부장' 제작발표회에서 내건 시청률 공약을 실천하는 자리다.
지난달 25일 열린 제작발표회에서 윤경호는 "10%만 넘어도 대박이지만 소지섭이 13년 만에 SBS에 복귀한 작품인 만큼 시청률 13%를 목표로 하겠다"고 밝혔다. 이에 주상욱이 "13%가 넘으면 묵언수행을 하는 건 어떠냐"고 제안했고, 윤경호는 "13시간 동안 묵언수행을 하겠다"고 흔쾌히 약속했다.
이후 '김부장'은 방송 2회 만에 닐슨코리아 전국 기준 시청률 15.7%를 기록하며 목표를 조기 달성했다. 가장 최근 방송된 4회에서는 21.6%를 기록, 자체 최고 시청률을 경신하며 흥행을 이어가고 있다.
공약 이행에 나서는 윤경호는 13일 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼' 생방송 출연을 마친 뒤 본격적인 묵언수행에 돌입해 팬사인회와 관련 콘텐츠 촬영을 진행할 예정이다.
moonddo00@newspim.com