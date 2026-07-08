YG, '2026 지속가능공연 보고서' 발간…사회적 책임 글로벌 기준 강화

AI 핵심 요약beta
- 와이지엔터테인먼트가 8일 2026 지속가능공연 보고서를 발간했다
- 블랙핑크 월드투어 등에서 7대 프레임워크 적용해 온실가스·폐기물 관리와 팬 인게이지먼트 성과를 냈다
- 배리어프리 콘서트 프로젝트와 베뉴 스탠다드 개발로 지속가능공연 표준화와 사회적 인식 확산에 나선다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 와이지엔터테인먼트가 환경·사회적 가치를 실현한 공연 기획 및 운영 성과를 정리한 '2026 지속가능공연 보고서'를 8일 발간했다.
이번 보고서를 통해서는 그 실행의 일환이자 현장 적용과 개선에 방점을 찍은 '2030 지속가능공연 로드맵' 2단계(2025~2027)의 중간 성과를 공개했다.
앞서 YG는 2024년 국내 엔터테인먼트 기업 최초로 지속가능공연을 선언하고 7대 프레임워크인 온실가스 관리, 공연 접근성 향상, 팬 인게이지먼트, 콘텐츠 영향력 제고, 공연장 안전관리, 환경오염 저감, 지속가능공연 거버넌스를 설계한 바 있다.
7대 프레임워크는 2025년 시작된 블랙핑크 월드투어 '데드라인(DEADLINE)'의 글로벌 주요 공연에 적용됐다. 이 과정에서 YG는 런던 웸블리 스타디움·싱가포르 내셔널 스타디움·홍콩 카이 탁 스타디움 등 주요 공연장 현장 모니터링을 통해 글로벌 인사이트를 확장했다.
이를 바탕으로 자체 '지속가능공연 베뉴 스탠다드'가 새롭게 개발됐다. 글로벌 MICE 산업의 지속가능성 가이드라인을 참고해 도출한 이 기준은 실질적인 지속가능 운영 수준을 높이는데 기여한다.
향후 공연장과 협력하여 개선 가능한 영역과 YG가 직접 보완해야 할 과제를 도출하고, 지속가능공연 확산을 위한 표준화 체계 마련에 나설 예정이다.
지속가능공연 선언 이후 2년여의 성과도 가시화됐다. 2023년 블랙핑크 '본 핑크(BORN PINK)' 서울 공연을 시작으로 트레저, 베이비몬스터, 악뮤(AKMU) 등 12개 공연에서 관객 이동 탄소발자국을 측정하는 '유어 그린 스텝(YOUR GREEN STEP)' 현장 부스가 운영됐으며, 누적 참여자는 3만4755명에 달했다.
블랙핑크 월드투어 '데드라인'에서는 고양·런던·홍콩·가오슝·방콕·자카르타·불라칸·싱가포르 등 8개 도시로 온실가스 배출량 산정 범위를 확대했고, 전문 인력 배치 등으로 폐기물 관리 체계를 강화했다.
재생에너지 인증제도(P-REC) 활용과 함께 Tetra Pak·자연드림과 협력해 블랙핑크 시그니처 컬러를 적용한 멸균팩 생수 '블랙핑크 워터'를 제작하는 등 탄소 감축 노력도 이어갔다.
고양 공연에서는 주한영국대사관과 함께 기후행동 협업 부스를 운영, 기후변화 이슈에 대한 팬들의 인식을 제고하고 일상 속 기후변화 대응 실천 방법을 공유했다.
YG는 올해부터 사회복지법인 따뜻한동행과 업무 협약(MOU)을 체결하고 배리어프리 콘서트 '유니버설 스테이지(Universal Stage)' 프로젝트를 공동 추진한다.
이를 통해 보조기구 대여 및 인프라 도입으로 배리어프리 공연 문화 조성에 앞장서고, 캠페인을 통해 지속가능공연에 대한 사회적 인식 확산에 적극 나설 예정이다.
'2026 지속가능공연 보고서'는 발간에 앞서 지난 5월 14일 차별화 전략의 완성도와 글로벌 확장성 등에서 좋은 평가를 받아 제8회 한솔 인스퍼 어워드 '크리에이티브 리더십상'을 수상했다.
alice09@newspim.com