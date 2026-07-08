사천시, 여름휴가 맞아 관광객 유치 본격화…다양한 관광 코스 운영

AI 핵심 요약beta
- 경남 사천시는 8일 여름휴가철 국내 관광객 유치에 나섰다고 밝혔다.
- 사천바다케이블카·사천아이·남일대해수욕장·아쿠아리움·자연휴양림 등 바다와 숲 연계 코스를 운영했다.
- 음악분수·해안도로·카페거리 등 야간·소규모 관광지도 조성돼 휴식과 체험을 함께 즐길 수 있다고 밝혔다.
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관광객 경험 확대 위한 신규 코스 운영
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시는 본격적인 여름 휴가 시즌을 맞아 바다·하늘·숲을 아우르는 해양관광 자원을 앞세워 본격적인 국내 관광객 유치에 나섰다고 8일 밝혔다.
사천은 한려수도와 접한 해안 경관과 산림 자원을 동시에 갖춘 도시로 해상케이블카와 대관람차, 해수욕장, 아쿠아리움, 자연휴양림 등을 연계한 여름 관광 코스를 운영하고 있다.
사천바다케이블카는 섬과 바다, 산을 하나의 노선으로 잇는 국내 최초 해상케이블카라는 점에서 이 지역을 대표하는 관광시설로 꼽힌다. 케이블카를 타면 한려수도의 해안선과 크고 작은 섬, 삼천포대교와 창선삼천포대교를 한눈에 조망할 수 있고, 낮에는 시원한 해변 풍광을, 저녁에는 노을과 야간 조명을 함께 즐길 수 있다.
초양도 관광단지에 들어선 대관람차 '사천아이'는 높이 72m 규모로 사천 앞바다와 도심을 360도 파노라마로 보여주는 신규 랜드마크다. 냉방시설을 갖춘 캐빈을 이용해 한여름에도 쾌적하게 남해안 풍경을 감상할 수 있어 가족 및 연인 동반 관광객들이 찾는 명소가 됐다.
남일대해수욕장은 깨끗한 바닷물과 넓게 펼쳐진 백사장, 송림이 어우러진 경남권 대표 피서지다. 수심이 완만해 어린 자녀를 동반한 가족 단위 이용객이 많고, 바나나보트·제트스키 등 해양레저를 함께 즐길 수 있는 점이 특징이다.
실내에서 머무르며 휴가를 보내려는 이들을 위한 관광지로는 아라마루 아쿠아리움이 있다. 경남에서 유일한 대형 수족관으로 알려진 이 시설은 400여 종의 해양생물을 전시하고 대형 해저터널과 체험 프로그램을 결합해 아이들과 함께 찾는 방문객이 꾸준하다.
숲에서 휴식을 원하는 관광객에게는 케이블카 자연휴양림이 선택지다. 휴양림에는 40년 이상 자란 편백나무 숲과 산책로, 숙박시설, 야영 데크 등이 조성돼 있어 이른 더위를 피해 머물며 산림욕을 즐기기에 적합하다.
야간에는 삼천포대교공원 음악분수가 여름밤 볼거리를 제공한다. 음악과 조명, 분수 연출을 결합한 공연은 삼천포대교 야경과 어우러져 사천의 대표 야간 관광 콘텐츠로 자리 잡았다.
이 밖에도 무지갯빛 해안도로, 와인갤러리, 용두공원, 선진리성 해안도로, 노을빛카페거리, 다맥어촌체험마을 등 해안과 도심을 잇는 소규모 관광지가 분산 배치돼 있어 감성 사진 촬영, 산책, 어촌 체험, 지역 먹거리 등을 함께 즐길 수 있다.
시 관계자는 "사천은 바다와 산, 숲이 맞닿은 자연환경과 해양·체험 시설을 결합한 관광 인프라를 갖추고 있다"며 "여름철 방문객들이 다양한 코스를 통해 휴식과 체험을 함께 누리길 바란다"고 말했다.
m25322532@newspim.com