박완수 경남지사 "9기에는 미래 산업 기반 조성…투자유치·조직혁신 방점"

AI 핵심 요약beta
- 박완수 경남지사가 8일 민선 9기 도정 방향을 제시했다.
- 경남도는 우주항공·SMR 등 신산업 육성에 나서기로 했다.
- 복지·행정 혁신과 지방권한 확대도 추진하겠다고 밝혔다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 민선 9기 출범과 함께 산업·복지·행정 전반의 정책 기조를 재정비하고 투자 유치와 조직 혁신에 방점을 찍겠다는 구상을 밝혔다.
박완수 경남지사는 8일 도청 도정회의실에서 기자간담회를 열고 "민선 8기에서 주력 산업 중심 기반을 다졌다면 9기에는 미래 산업 기반 조성에 중점을 두겠다"고 밝혔다.
산업 분야에서는 우주항공, 방산, 소형모듈원전(SMR), 피지컬 AI 등 신산업 육성을 핵심 과제로 제시했다. 기존 제조업 경쟁력을 바탕으로 관련 기업 투자를 유도하고 산업 입지·에너지·용수 등 인프라를 선제적으로 구축하겠다는 구상이다.
정부의 메가 프로젝트에 대해서는 "기업 투자를 유도하는 정책 방향은 필요하다"면서도 "정치 논리가 아닌 시장 원리에 기반해야 한다"고 강조했다. 이어 "지자체는 투자 여건을 갖추고 기업과 협력해 실행력을 높이는 역할이 중요하다"고 덧붙였다.
복지 정책과 관련해서는 "단편적 지원에서 벗어나 도민 생활을 실질적으로 지원하는 방향으로 전환하겠다"며 돌봄 정책과 사회안전망 강화를 언급했다.
행정 운영과 관련해서는 도민과의 소통 부족을 주요 한계로 지적하며 개선 의지를 드러냈다. 박 지사는 "도민 의견을 정책에 반영하는 체계를 강화하고 내부 조직과 산하기관 전반에 대한 혁신을 추진하겠다"고 약속했다.
민선 9기 도정은 경제수도, 행복수도, 미래선도를 3대 운영 방향으로 설정했다. 여기에 탄탄한 산업·활기찬 민생, 촘촘한 복지·건강한 일상, 즐기는 문화·머무는 도시, 상생의 균형성장·잘사는 농어촌을 4대 도정 목표로 추진한다.
부산·울산과의 행정통합에 대해서는 기존 입장을 유지했다. 그는 "행정통합은 필요하지만 충분한 자치권과 권한 확보가 전제돼야 한다"며 "전재수 부산시장과 협의를 통해 방향을 정하겠다"고 전했다. 특별지방자치단체 방식에는 부정적인 입장을 재확인했다.
정부의 재정 구조에 대해서도 문제를 제기했다. 박 지사는 "지방재정의 자율성이 제한돼 실질적인 정책 결정 여지가 크지 않다"며 "중앙정부 권한 이양과 제도 개선이 필요하다"고 주장했다.
창원시 행정체계 개편과 관련해서는 "주민 의견을 전제로 한 검토가 필요하다"며 향후 공론화 가능성을 열어뒀다.
news2349@newspim.com