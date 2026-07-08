완주군의회, 새 비전 선포…군민 중심 책임의정 실천 본격화

AI 핵심 요약beta
- 완주군의회가 8일 제10대 출범 기자회견을 열고
- '군민을 지키는 의회, 미래로 나아가는 의회'를 비전으로 5대 의정 방향을 제시했다
- 민생경제 회복과 복지정책 확대, 자치의정·정책 중심 의회 구현에 주력하겠다고 밝혔다
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[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 완주군의회는 제10대 의회 출범과 함께 '군민을 지키는 의회, 미래로 나아가는 의회'를 새 비전으로 제시하고 군민 중심의 책임의정을 실현하겠다고 8일 밝혔다.
완주군의회는 이날 완주군청 브리핑룸에서 출범 기자회견을 열고 향후 4년간 의정 운영 비전과 5대 핵심 의정 방향을 발표하며 새로운 의정활동의 출발을 알렸다.
성중기 의장은 "제10대 완주군의회는 군민의 뜻을 가장 먼저 듣고 군민의 삶을 가장 먼저 살피며 완주의 미래를 준비하는 의회가 되겠다"며 "군민과의 약속을 실천으로 증명하겠다"고 말했다.
의회는 핵심 의정 방향으로 ▲민생과 미래를 주도하는 경제 의회▲주민 삶에 밀착하는 안전한 복지 의회 ▲완주의 자존심을 지키는 군민 우선의 자치 의회▲군민의 뜻을 받드는 생산적 균형 의회▲대안을 제시하는 정책 의회를 제시했다.
또 민생경제 회복을 최우선 과제로 삼아 전통시장과 골목상권 활성화, 스마트농업 지원, 피지컬 AI 생태계 조성, 수소 신산업 육성 등 미래 성장동력 확보에 주력할 계획이다.
이와 함께 아이 키우기 좋은 돌봄환경 조성, 학생 통학환경 개선, 교통약자 이동권 보장, 생활환경 개선 등 군민이 체감하는 복지정책을 확대하고 군민 중심의 자치의정과 책임 있는 예산·결산 심사, 정책 중심 의회 구현에도 힘쓸 방침이다.
성 의장은 "의회의 문을 여는 데 그치지 않고 군민의 삶 속으로 먼저 찾아가는 의회가 되겠다"며 "민심을 의정의 출발점으로 삼아 현장에서 답을 찾는 행동하는 의회를 만들겠다"고 강조했다.
한편 완주군의회는 오는 10일 첫 의정간담회를 열고 제302회 임시회 회기 일정과 주요 안건 등을 협의할 예정이다.
lbs0964@newspim.com