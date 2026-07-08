장수군, 산사태 선제 대응…취약지역 관리·복구사업 총력

AI 핵심 요약beta
- 전북 장수군이 8일 산사태 예방 강화 대책을 밝혔다.
- 산사태 취약 350개소 상시점검과 응급복구를 추진했다.
- 관계기관과 산지사방·임도 개량 사업으로 피해 최소화에 힘썼다.
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산지사방 13개소 추진, 피해복구 7개소·임도 취약지 16개소 구조개량
[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군은 여름철 집중호우에 따른 산사태 피해를 예방하기 위해 취약지역 예찰과 응급복구, 복구사업을 강화하고 있다고 8일 밝혔다.
군은 현재 산사태 취약지역 350개소를 대상으로 산림재난대응단 45명을 투입해 상시 점검을 실시하고 있으며 배수로 정비와 위험요인 제거 등 예방 활동을 지속하고 있다.
또 임차 중장비를 활용한 절토지 응급복구를 추진하며 집중호우에 따른 산사태 피해를 최소화하기 위한 현장 대응에도 힘을 쏟고 있다.
특히 무주국유림관리소, 전북특별자치도 산림환경연구원과 협력해 지역 내 13개소에서 산지사방사업을 추진하고 있으며 자체 사업으로 산림피해지 7개소와 산지사방 3개소에 대한 복구사업도 함께 진행 중이다.
아울러 임도 취약지역 3개 지구 16개소를 대상으로 구조개량사업을 병행해 산림재해 예방 기반을 한층 강화하고 있다.
최훈식 군수는 "최근 국지성 집중호우가 잦아지면서 산사태 위험도 높아지고 있다"며 "사전 예찰과 응급복구를 철저히 추진하고 관계기관과 협력을 강화해 군민의 생명과 재산 보호에 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편 장수군은 호우주의보와 호우경보 발효 시 산림 인접 마을을 중심으로 산사태 위험 여부를 신속히 파악하고 재난문자 발송, 마을방송, 대피소 안내 등 주민 대피체계를 즉시 가동할 계획이다.
gojongwin@newspim.com