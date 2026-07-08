KB손해보험, 여름철 침수 피해 대비 '비상대응 프로세스' 운영

AI 핵심 요약beta
- KB손해보험은 8일 여름철 자연재해 차량피해 대응 위해 비상대응 프로세스를 가동했다고 밝혔다.
- 이번 프로세스는 사전준비·예방·초기관제·현장관제·비상캠프 등 5단계로 나눠 침수차량 보상과 긴급출동을 체계적으로 지원한다.
- KB손해보험은 긴급대피 알림시스템·현장 순찰 등으로 피해를 예방하고 사고 시 신속한 보상 서비스에 집중하겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB손해보험은 여름철 집중호우와 태풍 등 자연재해로 발생할 수 있는 차량 피해에 대응하기 위해 '비상대응 프로세스'를 가동한다고 8일 밝혔다.
KB손해보험은 기상 악화로 침수차량 보상과 긴급출동 서비스 수요가 급증하는 상황에 대비해 단계별 대응체계를 마련하고, 피해 복구와 보상 처리를 신속히 지원할 계획이다.
이번 비상대응 프로세스는 피해 규모와 상황에 따라 ▲사전준비 ▲예방 ▲초기관제 ▲현장관제 ▲비상캠프 등 총 5단계로 세분화해 운영된다. 실시간 기상정보 수집·분석을 바탕으로 현장 순찰과 긴급대피 안내, 비상 지원 인프라 확보, 비상캠프 운 등을 체계적으로 실시할 계획이다.
먼저 '사전준비' 단계에서는 기상 정를 분석해 현장 출동업체의 비상 대응 상태를 점검하고, 인력·차량·장비 등 지원 인프라를 확보한다. 현장 비상캠프 운영에 필요한 집결지와 장비를 미리 갖추고 유관부서와 대응 계획을 공유하는 작업도 포함된다.
'예방' 단계에서는 침수 위험 지역을 상시 순찰하며 위험 차량을 파악하고, 보험개발원·손해보험협회·한국도로공사가 공동 구축한 '긴급대피 알림시스템'을 통해 차주에게 차량 이동을 안내한다. 아울러 고객에게도 재해 안내 문자를 발송해 피해 예방을 지원할 예정이다.
'초기관제'와 '현장관제' 단계에 진입하면 사고 발생 및 긴급출동 접수 현황을 실시간 모니터링하며, 필요 구역에 추가 견인 차량과 지원 인력을 배치해 대응력을 보강한다. 만약 피해 규모가 커질 경우 '비상캠프'를 즉시 가동해 침수차량의 입·출고 관리와 고객 응대, 신속한 보상 심사를 진행할 방침이다.
KB손해보험 관계자는 "국지성 집중호우 빈도가 잦아지면서 차량 침수 발생 위험성이 높아졌다"라며 "사전 대비책과 현장 대응 시스템을 통해 고객 피해를 예방하고 사고 발생 시 신속한 보상 서비스가 이루어질 수 있도록 집중하겠다"라고 말했다.
eoyn2@newspim.com