윤호중 행안장관, 국가정보자원관리원 대구센터 점검…재해복구 현황 확인

AI 핵심 요약beta
- 윤호중 행안부 장관이 8일 대구센터를 점검했다.
- 화재 복구와 DR 체계, 배터리 안전을 확인했다.
- 사이버 위협 대응과 노후 시스템 교체도 논의했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 윤호중 행정안전부 장관이 지난해 국가정보자원관리원 전산실 화재 이후 복구 상황과 행정정보시스템의 안정적인 운영 실태를 점검하기 위해 국가정보자원관리원 대구센터를 찾았다.
행정안전부는 윤 장관이 8일 국가정보자원관리원 대구센터를 방문해 행정정보시스템 운영 현황과 재해복구체계 구축 상황 등을 점검했다고 밝혔다.
이번 현장 방문은 예기치 못한 재난이 발생하더라도 국민이 이용하는 행정서비스 중단을 최소화하고, 안정적인 인공지능(AI) 정부 인프라를 구축하기 위한 점검 차원에서 마련됐다.
윤 장관은 먼저 행정정보시스템 안전관리 운영 현황을 보고받고, 화재 위험 요소로 꼽히는 전산실 내 리튬이온 배터리 안전조치 상황을 확인했다. 이어 대전본원 전산실과 사무공간의 화재 피해 복구 현황과 대구센터 기반시설 운영 실태를 점검했다.
또한 재난 발생 시 신속한 서비스 복구를 위한 재해복구(DR) 체계 구축 상황과 대전센터와 공주 백업센터 간 실시간 데이터 복제 체계 구축 현황도 살폈다.
최근 고도화되는 사이버 위협 대응 방안도 점검했다. 행안부는 신종 해킹 위협인 '미토스(Mythos)' 등에 대한 대응 태세를 확인하고, 노후 정보시스템 교체 방안과 정부기관 정보화 사업 지원을 위한 통합 MSP(민간 클라우드 운영업체) 체계 도입 방안도 논의했다.
윤 장관은 현장에서 행정정보시스템 복구와 운영을 담당하는 직원들을 격려하며 안정적인 서비스 운영을 당부했다.
윤호중 행정안전부 장관은 "예기치 못한 사고 속에서도 국민 불편을 최소화하기 위해 묵묵히 소임을 다해준 직원들의 노고 덕분에 행정서비스가 빠르게 정상화될 수 있었다"며 "전산실 화재와 같은 위기 상황은 국민 생활에 직결된 행정서비스 중단으로 이어질 수 있는 만큼, 기반시설에 대한 상시 점검과 노후 설비 교체에 한 치의 소홀함도 없어야 한다"고 말했다.
이어 "재난 발생 시 즉각적인 대응이 가능하도록 재해복구체계를 계획대로 차질 없이 구축하고, 정보시스템의 안정적 운영에 최선을 다해주길 바란다"고 덧붙였다.
abc123@newspim.com