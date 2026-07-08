부안청자박물관, 도자기 프리마켓 운영…지역 도예문화 활성화 기대

AI 핵심 요약beta
- 부안군이 9일 부안청자 우수성 알릴 도자기 프리마켓을 연다고 했다
- 지역 도예인 작품 전시·판매와 물레시연·도예체험 등 참여 프로그램을 운영한다
- 전통·현대 도예를 연계해 관광객 볼거리 제공과 도예인 판로 확대에 기여할 전망이다
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[부안=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 부안군은 지역 도예인의 창작활동을 지원하고 부안청자의 우수성을 알리기 위한 '역사와 예술이 만나는 주말, 도자기 프리마켓'를 개최한다고 9일 밝혔다.
이번 행사는 부안청자박물관 광장서 부안도예가협회 소속 지역 도예인들이 생활자기와 생활소품, 공예품 등 다양한 작품을 전시·판매한다. 작가와 관람객이 직접 소통하며 작품 제작 과정과 창작 이야기를 나누는 시간도 진행된다.
또한 가족 단위 방문객과 관광객을 위한 물레 시연과 도예 체험 등 다양한 참여 프로그램이 운영된다. 전통 도예를 직접 보고 체험한 뒤 작품을 구매할 수 있는 문화장터이다.
특히 관광객들에게는 전통문화와 현대 도예가 어우러진 볼거리와 즐길거리를 제공하고 지역 도예인들에게는 작품 홍보와 판로 확대 기회를 마련하는 등 지역 문화예술 활성화에 기여할 것으로 기대된다.
군 관계자는 "도자기 프리마켓은 지역 도예인과 군민, 관광객이 함께 소통하며 부안 도예문화의 가치를 공유하는 뜻깊은 행사"라며 "앞으로도 다양한 전시와 체험 프로그램을 연계해 지역 도예인의 창작활동 지원과 문화관광 활성화에 힘쓰겠다"고 말했다.
한편 도자기 프리마켓은 오는 9월까지 격주 토·일요일 오전 10시부터 오후 5시까지 부안청자박물관 광장에서 운영될 예정이다.
lbs0964@newspim.com