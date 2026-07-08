부산시, 국립자연유산원 예타 통과…1193억 규모 사업 추진 가속화

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 8일 을숙도 국립자연유산원 건립 예타를 통과했다고 밝혔다
- 낙동강하구 일원에 연면적 2만2969㎡ 규모로 총 1193억 원을 들여 수장고·전시동·연구동을 조성한다
- 자연유산 보전·연구 거점으로 낙동강하구 생태·문화 시설과 연계해 집적 효과를 기대하고 있다
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지역 균형 발전 기여 기대
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 을숙도에 들어설 국립자연유산원 건립사업이 정부 예비타당성조사를 통과하며 사업 추진에 속도가 붙게 됐다.
부산시 낙동강관리본부는 국가유산청이 추진하는 국립자연유산원 건립사업이 기획재정부 재정투자평가위원회 심의를 거쳐 예비타당성조사를 통과했다고 8일 밝혔다.
국립자연유산원은 천연기념물과 명승 등 자연유산을 조사·연구·보전·전시하는 국가기관으로 관련 정책의 거점 기능을 수행하는 시설이다. 건립 예정지는 낙동강하구 을숙도 일원이며 수장고와 전시동, 연구동 등을 갖춘 연면적 2만2969㎡ 규모로 조성된다. 총사업비는 1193억 원이다.
이번 예타 통과는 부산시가 2016년부터 추진해 온 유치 활동의 결과로 평가된다. 시는 을숙도가 국내 최대 철새도래지이자 자연생태 환경을 갖춘 점을 근거로 입지 타당성을 정부에 지속적으로 제시해 왔다. 예비타당성조사 과정에서도 국가유산청과 협력해 사업 필요성과 정책 효과, 지역균형발전 측면을 강조했다.
국립자연유산원은 자연유산 보전과 연구 기반 확충과 함께 낙동강하구 일대 생태·문화 기능을 결합한 거점 시설로 활용될 전망이다. 인근 낙동강하구에코센터와 부산현대미술관, 국립청소년생태센터 등과 연계한 집적 효과도 예상된다.
국가유산청은 예타 통과 이후 기본계획 수립과 설계 등 후속 절차를 거쳐 사업을 추진할 계획이며 부산시는 관련 행정 지원에 나설 방침이다.
전재수 시장은 "이번 예타 통과는 부산이 자연유산 정책의 중심 기능을 수행하는 계기가 될 것"이라며 "을숙도의 생태 가치와 시설 기능을 연계해 자연유산 보전과 활용 모델을 구축하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com